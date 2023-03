Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar 40 alumnos del IES Los Ángeles en la jornada ‘Por una Igualdad Real y Efectiva’ martes 14 de marzo de 2023 , 16:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ponencia ha sido impartida por la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas, María del Mar Reche, dentro de la programación municipal de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer El Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería ha desarrollado la jornada ‘Por una Igualdad Real y Efectiva’, dentro de la programación municipal de actividades diseñadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se ha llevado a cabo en el IES Los Ángeles con la presencia de 40 alumnos y alumnas de ciclos formativos superiores. La ponencia ha sido impartida por María del Mar Mena Reche, abogada y presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Almería, colectivo que también forma parte del Consejo Sectorial de la Mujer de la ciudad. La charla también se enmarca en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y dicha asociación, la cual presta el servicio de asesoramiento jurídico en los Centros de la Mujer para mujeres que así lo soliciten, especialmente en el ámbito de la violencia de género. Durante la jornada se ha hecho un repaso por las leyes igualitarias, con un recorrido histórico desde principios de siglo XX hasta la actualidad. La consecución del voto femenino, la presencia de las primeras diputadas (Clara Campoamor y Victoria Kent), la llegada de la democracia y la Constitución de 1978, las leyes aprobadas en los últimos 40 años.... Y se ha puesto de relieve que, a pesar de todos los avances, existen desigualdades como violencia de género, brecha salarial, techo de cristal, dificultades en conciliación personal, familiar y laboral, etc., contra los que hay que seguir luchando cada día. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

