Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Maldita Nerea cierra el Día Mundial del Clima con un concierto al pie de la Alcazaba domingo 26 de marzo de 2023 , 18:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería ha vivido este sábado uno de los platos fuertes las actividades con motivo del Día Mundial del Clima con un gran concierto del grupo murciano Maldita Nerea, que ha deleitado a centenares de almerienses que se han acercado hasta el Mesón Gitano para disfrutar de la música en directo. De este modo, la capital se acerca al fin a una intensa programación que arrancó el pasado 20 de marzo y concluirá este domingo. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, junto a las concejalas de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos; Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, y de Empleo y Juventud, Lorena Nieto han querido estar presentes en la actuación, que ha estado precedida de una completa jornada de concienciación música y gastronomía con la participación previa de Dj Michael Laro y La Invasión. Vázquez, ha destacado la importancia de llevar a cabo acciones de sensibilización en torno un tema tan sensible en el que está en juego la supervivencia del planeta. “El cambio climático no es una posibilidad, es ya una realidad y debemos actuar en consecuencia. Y todos podemos contribuir, desde nuestra casa, con pequeños gestos diarios, como reduciendo, reutilizando y reciclando nuestros residuos, por ejemplo, porque todo suma. Tenemos la responsabilidad por nosotros, pero, sobre todo, por las próximas generaciones de dejar un planeta más habitable y mejor y cada gesto, por pequeño que parezca, cuenta. Por eso, quiero dar las gracias a todos los almerienses que han participado en la programación que desde el Ayuntamiento hemos realizado”. En este sentido, con el lema ‘El clima cambia, ¿cuándo lo harás tú?’, desde el Área de Sostenibilidad Ambiental, en colaboración con Cultura y la empresa Crash Music, se han desarrollado durante esta semana diferentes acciones en colegios y espacios públicos para hacer llegar el mensaje a la sociedad, especialmente a los más jóvenes, de la necesidad de cuidar el planeta. Y uno de los vehículos utilizados, además de talleres didácticos, charlas, teatro, limpieza colectiva o redes sociales, ha sido la música, un canal propicio para trasladar mensajes. Para poner el broche, mañana domingo, a las 12.00 horas, coincidiendo con el Día Mundial del Clima, está prevista otra jornada de convivencia, en esa ocasión en el Parque de las Familias, que estará amenizada por la ‘Resonante Basuband’ un colectivo que combina música y ecología, y construyen sus instrumentos con residuos y objetos cotidianos. También habrá un show desde el mediodía que estará centrado en el cuidado del medioambiente y la conciencia ecológica. La hora del planeta Y en relación con el cuidado del planeta, el Ayuntamiento de Almería se ha sumado, un año más a una nueva edición de la ‘Hora del Planeta’, en la que pueblos, ciudades, empresas, organizaciones y ciudadanos de todo el mundo han apagado apagado la luz, entre las 20.30 y las 21.30 horas, para mostrar su compromiso en la lucha contra el cambio climático. El monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de San Cristóbal, la antigua Estación de Renfe, el Teatro Apolo y el edificio del Preventorio, actual sede de Alcaldía, permanecen apagados durante una hora como gesto simbólico en defensa del medio ambiente y en favor de la naturaleza. Desde el Ayuntamiento de Almería se participa con gestos simbólicos, pero también con acciones reales. Esta misma semana la edil de Sostenibilidad presentaba una treintena de medidas de ahorro y eficiencia energética, con una inversión de más de 8 millones de euros, lo que permitirá un ahorro anual a las arcas públicas de un millón de euros y dejar de emitir al medio ambiente 4.000 toneladas de CO2 al año, el equivalente a la emisión anual de 2.000 vehículos. Además, en enero de este año se constituyó el Consejo Sectorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Municipio de Almería, formado por más de cincuenta entidades, colectivos y asociaciones, que tiene entre sus objetivos principales la aprobación del Plan Municipal contra el Cambio Climático. Ya con anterioridad, en julio de 2020, el Pleno de la Corporación municipal aprobó, por unanimidad, la adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Otro ejemplo es el ‘Plan Botania’, una estrategia dirigida a proteger y preservar la biodiversidad del patrimonio verde, con un alcance económico de más de 24 millones de euros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Almería apuesta por una mayor conciencia ecológica

