Capital Almería arropa a los farmacéuticos en su Día Mundial lunes 20 de septiembre de 2021 , 17:52h

Ramón Fernández-Pacheco ha mantenido un encuentro con farmacéuticos en la sede del Colegio Oficial donde ha reconocido la profesión del "sanitario que asesora, es cercano y de confianza"



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha mantenido un encuentro en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, donde se ha comprometido a colaborar con los profesionales de la farmacia en la celebración del Día Mundial del Farmacéutico que es el próximo viernes 25, y donde ha reconocido la labor de unos profesionales sanitarios que “asesoran, son cercanos y de confianza”. Una labor fundamental, ha dicho, que se ha visto aún más reconocida en tiempos de pandemia.



Acompañado por la teniente de alcalde, María Vázquez, el regidor se ha reunido con la presidenta del órgano colegial almeriense, Gema Martínez, y con la secretaria, Patricia Reche, que le han hecho llegar la intención que tienen de celebrar el Día del Farmacéutico bajo el lema ‘Detrás del medicamento hay mucho más: somos muy grandes’. Y es que, tal y como han apuntando desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Almería, el profesional de farmacia “trabaja por y para la sanidad, la salud pública y, sobre todo, dando información en momentos de incertidumbre como los vividos en esta pandemia”.



Así lo ha apuntado la presidenta de los farmacéuticos almerienses, que ha agradecido al Ayuntamiento el apoyo y la colaboración “no sólo en la celebración de esta efeméride, sino siempre y en cualquier situación”. El Ayuntamiento, que volverá a arropar a la profesión farmacéutica en esta conmemoración, tiene previsto iluminar de verde varias fuentes ornamentales y el teatro Apolo en la noche del 24 al 25 de este mes, en respuesta a la petición cursada por el Colegio profesional.





Labor asesora y asistencial

“El farmacéutico, bien sea a través de la oficina de farmacia, de la farmacia hospitalaria, de su vertiente investigadora o en relación con la industria farmacéutica, hace una labor sanitaria que en estos tiempos de COVID se ha tornado fundamental”, ha recalcado el alcalde, que ha agradecido a los responsables del Colegio su cercanía a los ciudadanos de Almería, además de su asesoramiento.



En este marco, la presidenta del órgano colegial ha valorado la “vocación de servicio y compromiso del Colegio que, con casi mil farmacéuticos, contribuye a mejorar la salud y el bienestar de todos los ciudadanos”. De hecho, ha insistido en que la rede de 331 farmacias comunitarias de la provincia se ha convertido, además, en un “recurso fundamental de cohesión social y territorial”. Es el caso de los 715 farmacéuticos que desarrollan su labor en las oficinas de farmacia y que “han conseguido, en este tiempo de COVID, que ningún almeriense se quedase sin tratamiento, evitando desplazamientos a las personas más vulnerables y ampliando la capacidad asistencial de otros recursos sanitarios”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

