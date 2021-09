Lichis y el fin de fiesta con Arco, Guiu Cortés y Mr. Kilombo cierran Cooltural Go!

lunes 20 de septiembre de 2021 , 17:55h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Desde el pasado mes de abril, unos 70 artistas y grupos han participado en el ciclo organizado por el Área de Cultura y Crash Music que ha concluido este fin de semana





Por todo lo alto. El ciclo de conciertos de Cooltural Fest, denominado Cooltural Go!, ha llegado a su término este fin de semana con el ‘secret show’ de Lichis y el fin de fiesta de la tarde ayer en el Mesón Gitano, con el triple concierto de Arco, Guiu Cortés y Mr. Kilombo. Cuatro nombres propios muy destacados dentro de la canción de autor americana, de querencia andaluza, de fina ironía y muy rítmica, respectivamente, que han servido para darle el broche de oro a una iniciativa organizada por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music y que ha reunido a más de 70 grupos y artistas en más de 50 actividades desde el pasado mes de abril hasta ahora.



Miguel Ángel Hernando, Lichis, sumó su nombre a la lista de artistas que han participado en el secret show, donde ya figuran Alice Wonder, Carmen Boza, El Niño De La Hipoteca, Travis Birds, Georgina o Maren. Lo mismo ocurre con el emplazamiento, la Plaza Lita Barón, que sucede a Tetería Aljaima, Museo de la Guitarra, terraza del CIP, Cuevas de Conan, La Hoya y el Cerro de San Cristóbal.



Su concierto conquistó a los asistentes, que en este formato no saben quién va a actuar hasta sale a escena, que disfrutaron de esta ya consolidada vertiente de Lichis, que dejó hace tiempo atrás la rumba canalla de La Cabra Mecánica para entrar en sonidos más propios de la canción de autor americana y del rock más adusto, como ha demostrado en el disco compartido junto a Rubén Pozo. De hecho muchas de sus canciones bebieron de dicho trabajo, como ‘El hombre-orquesta’, ‘Rock de pueblo’, ‘Nudo sur’ o ‘Loquillo’, de las más celebradas.



El viaje continuó por sus primeros trabajos en solitario como ‘Horas De Vuelo’ y la afilada ‘Tinkywinky’, las sobresalientes ‘Teloneros de Lujo’ y ‘Tics Raros’ o las ya con hechuras y galones ‘Salimos a Asustar’ o ‘Tal Vez Buenos Aires’. A modo de bises, restarían viajar en el tiempo hasta ‘Febrero’ y hacer la única concesión a su formación anterior con una adaptación de ‘Carne De Canción’.



El domingo, despedida en el Mesón Gitano

El artista granadino Arco y sus canciones fueron las protagonistas del primer concierto de la sesión del domingo desde el Mesón Gitano. Un repertorio rebosante de cantos a la alegría, también a la pérdida, al amor, a la madre, al amigo, a las rupturas, a la ilusión… Al desafío. Como en parte también lo fue asistir a los tres conciertos bajo un día caluroso de pleno verano. ‘La Fianza De Tu Error’ fue el comienzo de una senda que transitaría por temas de amor a la música, como ‘Una Canción’, a la superación en ‘Castillo De Naipes’ o, ya al piano, a la emoción del canto a los afectados de Alzheimer, ‘El Olvido’ o una vibrante ‘Mamá’.



El segundo tramo del concierto fue mucho más animoso porque tras ‘Quisiera’, llegó el momento de palmear por rumbas con ‘Quiero’ y ‘La Quiero A Morir’, de recordar instantes mágicos con ‘Un Día Perfecto’ o hacer una de las mejores declaraciones de amor con ‘Tú Eres Eso’. Para terminar, quedarían para los bises la canción de El Puchero del Hortelano, su grupo durante dos décadas, ‘Ochenta Años’ y ‘Lo Difícil’, también muy pasional. Y es que con Arco con hay otra forma de sentir y escuchar la música.



Más distendido y con una fina capa de ironía y sentido del humor en todas sus intervenciones, Guiu Cortés se presentó en su faceta más personal, similar pero también a la vez distinta de su formato ‘como banda’ en El Niño De La Hipoteca. Letras humorísticas y reivindicativas en el cao de su primera etapa, más emocionales las segundas, pero siempre bajo el denominador común de una ejecución preciosista y muy afinada, como demostraría desde el inicio con ‘Romeo y Julieta’ o ‘No Te Irás Jamás’ o las recuperadas ‘Luz Batida’ o ‘Alma De Cartón’.



La capa de ironía más mordaz llegó para la sociedad de consumo, haciendo una analogía con las sustancias alucinógenas, en ‘Yonki’, o contra el mercado musical de promesas y productos uniformes bajo el título de ‘Cum Laude’. ‘A Un Palmo De La Gloria’ y ‘Que Te Vaya Bien’ acercaron al final una actuación que mantuvo el nivel en todo lo alto en todo su desarrollo, hasta concluir con ‘Alquitrán y Carmín’.



La terna de conciertos se cerró con Mr. Kilombo, el proyecto personal de Miki Ramírez en el que confluyen letras cuidadas con melodías pegadizas y una puesta en escena interactiva y enérgica. Tónica positiva de las canciones de Mr. Kilombo que, sin rehuir en sus letras los dramas más profundos para el corazón y el alma, siempre esboza un halo de luz en el que encontrar la salida.



Como tantos otros artistas del circuito, la pandemia cogió a Mr. Kilombo con un disco recién publicado, el quinto de su carrera en solitario tras ir tantos años como escolta de Macaco, llamado ‘Cortocircuitos’. Precisamente, con ese tema homónimo ha iniciado su actuación. ‘Contra Todo Pronóstico’, el artista ha seguido ‘Por Su Camino’ con ‘No Sé Qué’ y ‘Todo Cambia’, temas directos al corazón, honestos en el mensaje y transparentes en su intencionalidad. Alternando momentos de reflexión como otros más festivos, ‘Na De Mí’, ‘En Plena Calle’, ‘Quédate a Mi Lao’ o ‘Cabecita Loca’ son prueba de ello.



Tras ‘Una Canción Nada Más’ llegó una vez más uno de los momentos ya clásicos de sus conciertos, con la viral ‘Sinmigo’, que ha acercado el cierre tras ‘Andaré’, ‘Manglares’ o ‘Reconciliarme Con El Amor’. Para los bises, todavía quedaban tres regalos más, de esos títulos que, concatenados, bien parecen brindar por un futuro halagüeño, de igualdad, sin injustica ni discriminaciones, ‘Como Si No Pasara’ y, si no, ‘Tiempo Al Tiempo’ para saber que, cuando acabe toda la situación pandémica, volveremos a ser ‘Invencibles’.