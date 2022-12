Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Almería aspira a un centro de investigación de plásticos viernes 16 de diciembre de 2022 , 07:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El objetivo lo marca el Partido Popular en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado Almería podría contar con un centro de investigación para reciclados y valorización de residuos plásticos agrícolas en caso de que el PSOE y Unidas Podemos aceptaran la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado propuesta por el Partido Popular, según ha conocido Noticias de Almería. El PP apunta que la provincia de Almería tiene una superficie invernada de aproximadamente 32.000 ha, siendo la mayor concentración de invernaderos a nivel mundial, lo que provoca, que al año existan, únicamente de este sector, más de 33.500 toneladas de plásticos agrícolas al año. En base a eso, el PP estima que la construcción de esta infraestructura “sería un proyecto de interés estratégico, y una infraestructura básica que, ligada a la investigación y al ámbito científico- tecnológico, supondría a nuestra provincia una gran reactivación económica, y por ende, una gran creación de empleo de calidad”. El dinero para este fin saldría de lo destinado a “Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios”, que con esa denominación es una generalidad, y por tanto podría tener cabida. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

