Almería aumenta un 11,3% sus exportaciones hasta julio martes 21 de septiembre de 2021 , 16:15h La provincia de Almería ha aumentado sus exportaciones un 11,3 por ciento hasta los 3.004 millones de euros hasta el pasado de mes de julio con respecto al mismo periodo del pasado año, según los datos facilitados por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). Almería se sitúa así como la cuarta provincia exportadora, acumulando un superávit comercial de 1.647 millones de euros, el mayor entre las provincias, y una tasa de cobertura del 222 por ciento, la mayor entre las provincias también. Esto es gracias en parte al buen dato registrado en julio de 2021, con un incremento de las ventas del 26,1 por ciento respecto al mismo mes de 2020, hasta los 256 millones de euros. Durante los primeros siete meses del año han sido 2.424 empresas exportadoras registradas de las que 588 son exportadoras regulares, con más de cuatro años consecutivos exportando. Estas firmas concentran el 92 por ciento de las ventas. Almería exportó en los primeros siete meses del año principalmente legumbres y hortalizas, con 1.677 millones de euros, el 56 por ciento, con un ascenso del 1,1 por ciento; seguido de fruta fresca, con 399 millones de euros, el 13,3 por ciento y un incremento del 15,7 por ciento; y la manufactura de piedra y yeso, con 360 millones de euros, el 12 por ciento y una subida del 45 por ciento. La provincia mantiene su liderazgo agroalimentario, con un 28 por ciento de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, que supone 2.190 millones de euros, un cinco por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior. Le siguen Sevilla, con 1.633 millones, el 21,1 por ciento, con un crecimiento del 6,5 por ciento; y Huelva, con 1.267 millones, el 16,3 por ciento del total, y un crecimiento del 12,6 por ciento. También se han exportado productos cerámicos, con 111 millones de euros, el 3,7 por ciento y una subida del 61 por ciento, siendo este el capítulo que más crece. De otro lado, se han exportado materias plásticas y sus manufacturas, con 82 millones de euros, el 2,7 por ciento y un aumento del 16,7 por ciento; y sal, yeso y piedras, con 54 millones de euros, el 1,8 por ciento y un alza del 31 por ciento. Además crecen las ventas en el exterior de plantas vivas y productos de floricultura, con 48 millones de euros, el 1,6 por ciento y un 24,1 por ciento más; y semillas oleaginosas, con 37 millones de euros, el 1,2 por ciento y 10,5 por ciento. Europa es el principal destino de las ventas almerienses, si bien cuenta con Estados Unidos como uno de sus primeros mercados y el que más crece entre los diez primeros. Lidera las ventas Alemania, con 683 millones de euros, el 22,7 por ciento y un aumento del 4,9 por ciento; seguido de Reino Unido, con 408 millones de euros, el 13,6 por ciento y ascenso del 32 por ciento. Asimismo, las ventas en Francia suponen 370 millones de euros, el 12,3 por ciento y un alza del 5,2 por ciento; mientras que Países Bajos, con 237 millones de euros, supone el 7,9 por ciento del total tras un aumento de un 4,3 por ciento. Estados Unidos es el quinto mercado internacional, con 236 millones de euros, el 7,9 por ciento y subida del 37 por ciento. Destacan también los crecimientos de Marruecos, con 45 millones de euros y 9,4 por ciento; Canadá con 36 millones de euros, que sube un 59 por ciento; e Israel, con 22,8 millones de euros, que triplica su dato con un alza del 248 por ciento. "Gracias principalmente a la pujanza del sector agroalimentario, Almería se erige en 2020 como la segunda provincia andaluza en la que más crecen las exportaciones, con un 2,3 por ciento más, lo que le vale su récord histórico en ventas al exterior en este periodo, con 4.300 millones", ha valorado el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal. El representante del ente ha apuntado además que la provincia presenta uno de los sectores exteriores más saneados de la comunidad, con un superávit de 2.315 millones y la mejor tasa de cobertura de Andalucía, del 217 por ciento. Además, aumentó el número de empresas exportadoras regulares, lo que refuerza la apuesta por la estrategia internacional de las firmas de la provincia. En 2020, Almería alcanza un nuevo récord histórico de exportaciones, con 4.300 millones de euros y es la segunda provincia en la que más crecen las exportaciones del conjunto de Andalucía, con un 2,3 por ciento interanual, lo que la coloca como cuarta provincia exportadora de la comunidad. El ascenso de las ventas almerienses contrasta con la caída de las exportaciones nacionales, del diez por ciento hasta los 261.176 millones.

