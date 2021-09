Desde el domingo han aparecido 8 cadáveres en las costas de Almería

martes 21 de septiembre de 2021 , 16:03h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Entre ellos un menor de corta edad que ha aparecido en la playa de Puerto Rey en Vera.





La Subdelegación de Gobierno en Almería y el Ministerio del Interior han confirmado la aparición de ocho cadáveres en distintos puntos de la costa del levante almeriense desde las 6,00 horas del pasado domingo hasta este martes, entre ellos un menor de corta edad que ha aparecido en la playa de Puerto Rey en Vera.



Los cuerpos han aparecido en una franja costera de unos 50 kilómetros entre los municipios de Carboneras y Vera, según han indicado a Europa Press fuentes gubernamentales, quienes han señalado que los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal (IML) para la práctica de las autopsias. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera se ha hecho cargo del caso.



La Guardia Civil trata de esclarecer el origen de los cuerpos sin vida, entre ellos al menos los de dos mujeres y un niño, que en un primer momento se ha achacado al naufragio de una patera, sin que se descarte que puedan ser varias de ellas.



El último de los cadáveres, correspondiente a una mujer, se ha encontrado en Playa Mecenas, de Mojácar (Almería), a lo largo de la mañana. En el mismo municipio fue encontrado el cuerpo de otra mujer poco antes de las 10,50 horas en la Playa del Indalo.



La Guardia Civil ya investigaba el hallazgo de los cuerpos sin vida de un niño de corta edad y dos adultos que han sido encontrados en las playas de Vera y de Carboneras, en Almería. A las 23,20 horas del lunes un particular comunicaba haber visto en la playa de Puerto Rey, en Vera, el cuerpo "de un niño pequeño tendido en la arena".



Se dio aviso entonces a Guardia Civil, Policía Local, y servicios sanitarios que confirmaron el fallecimiento del menor. En la misma actuación, los agentes encontraron, a unos 200 metros del cuerpo sin vida del niño el cadáver de una mujer, por lo que se activó el protocolo judicial.



El 112 ha recibido, asimismo, a las 10,25 horas de este martes otro aviso de un particular que alertaba de una persona fallecida en la orilla de la playa de El Algarrobico, en Carboneras. En la zona están actuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



Asimismo, en la jornada del lunes se localizó sobre las 18,00 horas el cuerpo sin vida de una persona flotando en el mar frente a la costa de Garrucha. El cuerpo pudo ser rescatado en la bocana del puerto del puerto. De este modo ya son seis los cadáveres que han aparecido en distintos puntos del litoral del levante almeriense en las últimas 48 horas.



Además, Protección Civil trasladó en la mañana del domingo al puerto pesquero de Carboneras el cadáver de un migrante de entre 40 y 45 años localizado en la playa de los Muertos, en el mismo término municipal.



El voluntariado de emergencias de Cruz Roja Española en Almería se ha movilizado este martes para atender a 13 personas migrantes que han sido rescatadas en pateras en las últimas horas por los servicios de emergencias antes de ser conducidas hasta el puerto de Almería.



Fuentes de la ONG han confirmado la asistencia humanitaria a estas 13 personas, que se unen a las 376 ya atendidas en un total de 31 intervenciones a lo largo del fin de semana por los equipos de respuesta inmediata en emergencias y de ayuda humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI).



El pasado viernes el voluntariado de emergencias asistió a 135 personas procedentes de once pateras, el sábado fueron 166 las personas que llegaron en 12 embarcaciones mientras que este domingo son 75 las personas migrantes atendidas en un total de ocho intervenciones, según ha indicado la entidad.