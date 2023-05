Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Almería bate récord de exportaciones en el primer trimestre de 2023 jueves 18 de mayo de 2023 , 23:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Marruecos compra a Andalucía por valor de 388 millones de euros La provincia almeriense se sitúa como la tercera de Andalucía en facturación exterior, con más de 2.000 millones de euros y un crecimiento del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior. El sector agroalimentario, con las hortalizas y el aceite de oliva a la cabeza, impulsa las ventas al exterior de Almería, que supera a Cádiz y se acerca a Huelva y Sevilla. Andalucía logra también un nuevo registro histórico en sus exportaciones, al alcanzar los 10.379 millones de euros en el primer trimestre de 2023, la mayor cifra contabilizada para los tres primeros meses de un año desde que existen datos homologables (1995). El crecimiento interanual de las ventas andaluzas es del 1,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (TRADE). Las exportaciones andaluzas están impulsadas por el buen comportamiento de sectores industriales como el cobre, los químicos y la automoción, así como por el dinamismo del mercado estadounidense, que se consolida como el cuarto destino mundial de las ventas andaluzas, con un incremento del 26,2%. También destacan los crecimientos en mercados no europeos como Egipto, Brasil o México, que aportan diversificación. El consejero de Economía y Transformación Digital, Juan Manuel Moreno, ha valorado positivamente estos datos y ha destacado el papel del sector exterior andaluz como motor de la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia. Asimismo, ha felicitado a las empresas almerienses por su esfuerzo y competitividad en los mercados internacionales. Las hortalizas mantienen el liderazgo El complejo agroalimentario andaluz sigue dando muestras de su competitividad en el mundo, con crecimientos en dos de sus tres primeros capítulos, siendo el de hortalizas el más exportador de Andalucía en el primer trimestre del año, con el 16,6% del total, que suponen 1.721 millones, y también el que más crece de los capítulos agroalimentarios del Top10, un 9,5%. Le acompaña el aceite de oliva, primer producto exportado por Andalucía, con 672 millones de euros, el 6,5% del total, que crece un 3,8%; y que forma parte del capítulo de grasas y aceites vegetales, cuarto en ventas, que alcanza los 804 millones, con una subida del 4,6%. Las frutas suponen el tercer capítulo exportador, con 826 millones, el 8%, y registran una leve bajad del 2,4%. EE.UU. gana una posición Las ventas del sector exterior andaluz en enero y marzo registraron importantes crecimientos en cuatro de sus cinco primeros mercados internacionales, ganando presencia en su primer destino no europeo, Estados Unidos, que gana un puesto en el ranking, siendo ya el cuarto destino mundial, con un crecimiento del 26,2%, hasta los 836 millones de euros, el 8,1% del total. Dentro del Top 10 de mercados de Andalucía, destaca Portugal, con el mayor crecimiento del Top10, un 26,3%, situándose como tercer destino de Andalucía, con una factura de 938 millones de euros, el 9% del total; Francia, segundo en ventas con la tercera mayor subida, del 21,9% hasta los 1.164 millones de euros, el 11,2% del total; Alemania, con 1.242 millones (el 12%), que sube un 11,5% y ocupa la primera posición del ranking de mercados, y Reino Unido, sexto, con 619 millones, el 6%, y un incremento de las ventas del 2,1%; En el resto de los países europeos se registran algunos descensos en este periodo: Italia es el quinto destino, con 825 millones (7,9%) y una bajada del 9%; seguido de Países Bajos, séptimo por valor de las exportaciones, con 577 millones, el 5,6%, que disminuye un 5,8%; y Bélgica, noveno, con 292 millones, el 2,8%, y un 29,3% menos. Fuera del continente europeo, Marruecos ocupa el octavo lugar con una factura de 388 millones de euros, el 3,7% del total, y una bajada del 12,3%; y China es décimo, con 275 millones, el 2,6%, y un 15,3% menos. Avances en diversificación de destinos El comportamiento de los 20 primeros mercados revela importantes avances en diversificación de destinos del sector exterior andaluz: por países destacan las subidas de Egipto (16º), del 33%, hasta los 92 millones de euros; Brasil (17º), donde se exporta más del doble que en el primer trimestre de 2021 (+112%), hasta los 87 millones de euros; México (18º), con un alza del 35% hasta los 87 millones; Corea del Sur (19º), que sube un 23,7% hasta los 83 millones; o Canadá (20º), con un alza del 67% hasta los 81 millones. Por mercados continentales, destaca el comportamiento de América, donde crecen un 37,8% respecto del primer trimestre de 2022, hasta los 1.305 millones de euros. El avance es especialmente positivo en América del Sur, donde casi se duplican las ventas (+93,2%), hasta alcanzar los 238 millones; seguida de América Central y Caribe, con un alza del 33,6%, hasta los 150 millones, y América del Norte, donde el crecimiento es del 28,9%, hasta lograr 917 millones de euros en ventas. Huelva lidera, Málaga, la que más crece En el primer trimestre de 2023, crecieron las ventas en seis provincias andaluzas, y cinco de ellas alcanzaron cifras récord. La mayor subida corresponde a Málaga, un 27,1% más que enero-marzo de 2022, hasta alcanzar unas ventas históricas de 819 millones, el 7,9% del total andaluz, lo que le permite ganar una posición en el ranking respecto del primer trimestre de 2022, situándose como quinta provincia en ventas. Le sigue en crecimiento Sevilla, con un alza del 9,7%, siendo la cuarta por valor de las exportaciones, con 1.871 millones, el 18% del total Huelva lidera el ranking andaluz en facturación exterior, con un récord de 2.121 millones de euros, el 20,4% del total y un crecimiento del 2,8%. Le sigue Cádiz en el valor de las ventas, con 2.069 millones de euros, el 19,9% del total, pese a un descenso del 16,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, Almería es la tercera provincia que más sube y la tercera en facturación exterior, con 2.017 millones la mayor cifra nunca alcanzada en un primer trimestre, que supone el 19,4% de Andalucía y un crecimiento interanual del 8,2%. En sexto lugar se encuentra Córdoba, con exportaciones históricas de 735 millones de euros, el 7,1%, que crece un 4,2%; seguida de Granada, a la que le ocurre algo similar, con 425 millones, un registro récord que supone el 4,1% del total y un crecimiento del 7,3%. Por su parte Jaén alcanzó los 321 millones, el 3,1% del total, con una bajada del 9,1%. Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, entidad pública dependiente de Andalucía TRADE.

