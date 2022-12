Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Almería brilla también en Navidad Diego Cruz Más artículos de este autor Por domingo 11 de diciembre de 2022 , 08:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería está más bonita que nunca y esta Navidad brilla especialmente. Y en este puente de la Constitución no podía ser menos con un alumbrado espectacular, que está llenando de magia e ilusión las calles de la ciudad; actividades para todas las edades; y una programación a la altura de la capital. Diría que, además de la Navidad de la normalidad, está siendo la Navidad de Almería en toda su dimensión. Es una auténtica maravilla pasear por nuestra ciudad y ver la actividad en bares, restaurantes y comercios. La gente volcada con todas las propuestas de ocio y un lleno absoluto en todos los espectáculos. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser almerienses y disfrutar estas fechas de la mejor forma. Y lo hacemos con todos los sentidos porque vivimos con intensidad la Navidad en Almería. La Feria Sabores de Almería ha conquistado el paladar de miles de visitantes y vecinos que han entendido por qué la gastronomía es uno de nuestros grandes atractivos. Los productos y la profesionalidad de las empresas son los mejores embajadores para presumir de que también conquistamos a través del paladar. Sin olvidarnos de que hemos recuperado un espacio emblemático de nuestra ciudad, el Parque Nicolás Salmerón, con el espectáculo ‘Posidonia’, que está siendo todo un éxito. Color y sonido fusionados para crear un ambiente único que merece la pena contemplar. La acogida está siendo magnífica, al igual que ha sucedido con los espectáculos culturales en el Maestro Padilla y en el Recinto Ferial. En definitiva, Almería está deslumbrante y eso es bueno para todos. Para el sector comercial y hostelero, y también para nuestra gente. Pero aún estamos en el punto de partida y nos queda prácticamente un mes para seguir llenando de ilusión y luz nuestra ciudad. Si todavía no lo habéis hecho, estáis a tiempo; y si ya lo habéis hecho, podéis seguir disfrutando. Porque solo desde la participación Almería puede seguir brillando. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 24 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)