¿Valverde o Aguilar?

domingo 11 de diciembre de 2022 , 09:08h

Los militantes del PSOE de la capital están llamados este domingo a elegir entre Adriana Valverde y Carmen Aguilar la candidata de las elecciones municipales de mayo de 2023, y que tendrá como principal rival a la actual alcaldesa del Partido Popular, María del Mar Vázquez.

Todo apunta a que será Valverde la ganadora de estas primarias a las que se resistía la dirección provincial que lidera Juan Antonio Lorenzo, quien hubiese preferido también aquí un acuerdo previo entre las distintas sensibilidades para evitar escenificar la permanente división del PSOE. Acuerdo ha habido en Roquetas de Mar (Manolo García) y en El Ejido (Maribel Carrión), por ejemplo, pero no así en la capital, que son los municipios de mayor tamaño de Almería y donde los socialistas están en la oposición, porque en lugares como Vícar (Antonio Bonilla) o Níjar (Esperanza Pérez), son gobierno y habrá continuidad.

Algunas claves que anticipan el resultado que conoceremos antes de la media noche de este domingo, es que la actual portavoz del grupo municipal cuenta con el respaldo explícito de los líderes de la agrupación, Indalecio Gutiérrez y Fernando Martínez, alineados como ella con el “sanchismo”, como lo está la inmensa mayoría de la formación en la capital.

Por otro lado, fue la primera en dar el paso y fotografiarse con un nutrido grupo de militantes, entre los que destacaban muchos concejales de su grupo, y personas relevantes en el socialismo de la capital; por el contrario Aguilar, fue detrás, lo comunicó a los medios en una nota sin fotografía, que llegó días después y con escasa presencia de apoyos relevantes.

Tampoco se le escapa a nadie que quien parecía apuntarse como principal rival de Valverde era la exparlamentaria Noemí Cruz, afín al sector “no-sanchista”, y que no dio el paso, por lo que apunta a que este colectivo no estaba convencido de poder ganar, y ella no quería sumar una derrota que la dejara fuera de otras futuras opciones.

Pero también hay otro detalle, y es que cuando ha habido que elegir algo importante en la agrupación socialista de la capital, y se aventuraba que la dirección Martínez-Gutiérrez podía perder el envite, sorprendentemente se producían 200 afiliaciones de una tacada, o 500, eso sí, luego validadas por la dirección federal, que depende de Pedro Sánchez.

En cualquier caso, hoy se conocerá si los socialistas de la capital apuestan por la continuidad que supone Valverde, que cuenta con el aval de estos años de oposición como principal argumento en su favor, o si optan por Aguilar, que también lleva en la oposición el mismo tiempo puesto que es miembro del grupo municipal, pero sería un cambio de estrategia.