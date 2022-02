Opinión Almería camina hacia el futuro con Europa María Vázquez Más artículos de este autor Por sábado 26 de febrero de 2022 , 09:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia No cabe duda de que el Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU) es una oportunidad única para reparar los daños causados por la crisis del COVID-19. España recibirá más de 140.000 millones de euros para relanzar la economía que son una tabla de salvación fundamental para reactivar a autónomos, empresas y administraciones públicas como principales motores de la economía y generadores de empleo. La condición principal para acceder a ellos es que la inversión debe ir destinada a proyectos relacionados con la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión e igualdad. Y con estas premisas nos pusimos a trabajar en el Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal Almería 2030, que se ha encargado de coordinar y planificar las propuestas a las nueve convocatorias a las que nos hemos, o vamos, a presentarnos inicialmente, por un montante superior a los veinte millones de euros de inversión. Se está haciendo un trabajo serio, riguroso y muy planificado. Y es lo que le pedíamos al Gobierno de Pedro Sánchez, que se valorarán los proyectos con criterios objetivos, no clientelares en función de los intereses del partido socialista. Porque el trabajo bien hecho debe dar sus frutos. Y el pasado miércoles conocíamos la noticia de que el Ayuntamiento de Almería había logrado una subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de más de 7,6 millones de euros, con cargo a estos fondos europeos, para un proyecto de más de diez millones de euros (la diferencia la aporta el Consistorio). Esta ayuda europea nos va a permitir seguir mejorando y modernizando la ciudad con una apuesta clara por la digitalización, la peatonalización y la movilidad sostenible, con proyectos como la remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y de la calle Marcos; el acceso peatonal al Cerro San Cristóbal, donde también se construirá un aparcamiento disuasorio; la digitalización de la carga y descarga; la información en tiempo real de plazas de aparcamiento en el ORA y subterráneos; la gestión inteligente del tráfico… Proyectos, en definitiva, que mejorarán la calidad de vida de los almerienses. Es una primera ayuda, pero seguirá más, porque uno de los aspectos que más se ha valorado es la “madurez de los proyectos presentados”, lo que evidencia no sólo el gran trabajo de Almería 2030 y las distintas áreas municipales, sino que el Plan Estratégico de la ciudad camina en la dirección adecuada. Almería avanza hacia el futuro con Europa. María Vázquez Portavoz PP en el Ayuntamiento de Almería 64 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)