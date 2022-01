Capital Almería capital muestra en FITUR su atractiva oferta turística con una nueva campaña martes 18 de enero de 2022 , 16:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Playas, gastronomía, patrimonio y experiencias se proyectarán en la Feria, donde además se mantendrán varios encuentros profesionales El destino ‘Almería Ciudad’ vuelve a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) para mostrar su atractiva y diversa oferta turística. La capital se proyectará en uno de los grandes escaparates mundiales con una amplia propuesta en distintos segmentos y pondrá en valor sus excelencias como lugar para disfrutar de experiencias. El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), estará presente en el Pabellón 5 de IFEMA desde el 19 hasta el 23 de enero y formará parte del stand de Turismo Andaluz. De este modo, la ciudad se exhibirá como el gran reclamo del destino ‘Costa de Almería’ con una oferta que combina mar, montaña, gastronomía y patrimonio que busca romper con la temporalidad propia del verano, pero sin dejar de lado el buen tiempo que caracteriza a esta ciudad y su entorno. La ciudad estará representada por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y el concejal de Promoción, Carlos Sánchez, que estarán acompañados por el equipo técnico de la EMAT. Se trata de una cita fundamental para consolidar la recuperación del sector turístico, uno de los pilares básicos para Almería, y fortalecer la posición del destino de cara a los próximos meses. En este sentido, Almería Ciudad mostrará “una propuesta centrada en las experiencias y en todo lo bueno que tenemos, que es mucho”, afirma el edil. Más de 30 kilómetros de litoral con las playas más espectaculares del Mediterráneo, el valor del patrimonio histórico-cultural, la pujanza de la oferta gastronómica o la exclusividad del turismo activo protagonizarán una campaña promocional que pretende ser la gran sensación de FITUR y cuyos ingredientes fundamentales quedan recogidos en un vídeo de alta calidad grabado con planos cinematográficos que transmiten la alegría de la ciudad porque, como resume el eslogan de la campaña, ‘En Almería, la vida te sonríe’. Reuniones profesionales Por otra parte, están previstos más de una veintena de encuentros de trabajo con profesionales y agentes del sector entre los que se encuentran turoperadores, aerolíneas y empresas turísticas. Además, se firmarán diversos acuerdos de colaboración para potenciar la llegada de turistas a la ciudad y romper la estacionalidad, uno de los grandes retos. Las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento a lo largo de 2021 están siendo claves para prosicionar al destino Almería Ciudad como uno de los más demandados del mercado nacional y europeo. Prueba de ello es el incremento de un 70 por ciento en la ocupación hotelera en el último trimestre del año. Cabe recordar que FITUR es uno de los grandes eventos turísticos del año puesto que congrega a profesionales de todo el mundo. De hecho, en 2021, a pesar de la pandemia, recibió a más de 62.000 visitantes, más de 5.000 empresas y contó con la presencia de 55 países. A ello hay que sumar el impacto en redes sociales y la presencia en medios digitales que en su última edición atrajo a más de 40.000 visitantes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Adra estará presente en FITUR con la Diputación El Ejido presenta en FITUR su ‘Plan de Sostenibilidad Turística’

