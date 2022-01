Deportes Juan M. Fernández y Juan Francisco López, ganadores en 3ª masculinas de los JDM de pádel martes 18 de enero de 2022 , 16:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cita se celebró en las pistas del complejo polideportivo Rafael Andújar, en +40 masculina, ganaron David Ortega y Francisco Molina Los XXVII Juegos Deportivos Municipales siguen celebrándose con éxito y, velando por la seguridad y el cumplimiento de las medidas sanitarias por la covid-19. Por ello, con el arranque del nuevo año, las diferentes disciplinas deportivas han comenzado la competición insignia con la intención de que sea un éxito. Es el caso del pádel, bajo la coordinación de la escuela municipal Pádel Mar, celebró la primera jornada de los Juegos Deportivos Municipales, los días 14 y 15 de enero en categoría 3ª masculina (la 3ª femenina se postergó por bajas de jugadoras) y +40 masculina en las pistas de Complejo Polideportivo Rafael Andújar, tras un cambio de ubicación de las instalaciones. Los ganadores fueron, en categoría 3ª masculinas: Juan Manuel Fernández Lopera y Juan Francisco López Ortiz; los subcampeones, A. Pérez Gallego y Andrés Martínez González. En tercer puesto José L. Álvarez Jiménez y Juan Gabriel Fernández Fernández. En categoría +40 masculina, los campeones fueron David Ortega Galdeano y Francisco Molina Menchón. Subcampeones, por su parte, Manuel Jesús Silvente Molina y Modesto Moreno Andújar. Los terceros clasificados fueron José Rubio Mañas y Mar Rubio Mañas. Los días 21 y 22 de enero, se disputará la jornada para categorías alevín, benjamín, infantil, cadete, juniors, 2º femenina y masculina. Para inscribirse en las próximas jornadas, los interesados tienen que rellenar el formulario con plazo hasta el miércoles, 19 de enero, en el siguiente enlace: https://forms.gle/NgRXCbnV8nU9xWfg7. Desde la escuela ‘Pádel Mar’ informan que el uso de mascarillas será obligatorio fuera de la pista y que se acatarán las medidas de seguridad que se indiquen en la instalación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

