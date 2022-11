Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Almería, capital mundial de la vacunación con las XIX Jornadas Internacionales del Instituto Balmis jueves 10 de noviembre de 2022 , 19:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El encuentro reúne a expertos nacionales e internacionales de la investigación, prescripción, dispensación y administración de vacunas El Teatro Cervantes de Almería ha acogido las XIX Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas, uno de los encuentros sobre vacunología más prestigiosos y longevos a nivel mundial que, un año más, reúne a más de 600 profesionales sanitarios e investigadores. Tras el éxito de la pasada edición, el congreso organizado por el Instituto Balmis de Vacunas y el Colegio Oficial de Médicos de Almería se celebra de nuevo de manera mixta, en formato tanto presencial como online. En la inauguración, que ha tenido lugar esta mañana, han participado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Almería, Eugenio Gonzálvez; el director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas; y el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Almería, Eduardo Amat. El director de estas Jornadas y del Instituto Balmis de Vacunas, así como coordinador del Área de Pediatría de Grupo IHP en los Hospitales Vithas Almería y Granada, Francisco Giménez, ha destacado que “eventos como éste han sido trascendentales para impulsar el conocimiento de las vacunas, lanzar proyectos de investigación, intercambiar información y poder tomar decisiones para finalmente mejorar la salud de la población”. Además, ha avanzado el programa y ha dado las gracias al Ayuntamiento, a la Diputación, así como a los colaboradores y participantes en este encuentro por su apoyo al mismo. Por su parte, la alcaldesa de Almería, quien ha inaugurado las Jornadas, ha puesto en valor el trabajo del Instituto Balmis, puesto que "posiciona a Almería como un referente en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para preservar la salud a través de las vacunas". Asimismo, ha destacado la importancia de que los profesionales "compartan en nuestra ciudad sus conocimientos y la investigación científica, y a su vez sean prescriptores de la gastronomía, la cultura y el clima de nuestra tierra". El director gerente del Servicio Andaluz de Salud ha dado las gracias al Instituto Balmis de Vacunas por la labor de divulgación del conocimiento sobre vacunas y ha destacado la “apuesta firme y decidida” del Gobierno andaluz por la prevención y la vacunación en Andalucía. Así, ha explicado que la inversión en vacunas en 2018 fue de 54 millones de euros y ahora es de 104 millones de euros, un 100% más. “Andalucía puede decir con voz firme y alta que tenemos uno de los mejores calendarios vacunales del mundo occidental”, ha subrayado Vargas, quien ha avanzado las novedades para el próximo año 2023, en el que Andalucía incorporará la vacuna contra el VPH en varones y pondrá en marcha nuevas estrategias de inmunización frente a la enfermedad neumocócica y al herpes zoster en adultos, ha indicasdo Vargas. Asimismo, Eugenio Gonzálvez ha agradecido la labor que los sanitarios han hecho durante la pandemia por la Covid-19 y las vidas que se han salvado gracias a su intervención. El vicepresidente del Colegio de Médicos de Almería ha destacado que los más importantes avances se realizan por necesidad y que la Covid-19 ha supuesto un antes y un después. “Los colegios profesionales vamos a luchar incansablemente, colaborando con la administración, regulando nuestras profesiones y contribuyendo a la mejora de la salud de la sociedad”, ha señalado. Distinciones del Instituto Balmis de Vacunas En este acto inaugural se ha hecho entrega de las distinciones del Instituto Balmis de Vacunas al Dr. José Ramón de Juanes, ex jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y miembro de la Real Academia de Medicina desde el 2020, y al periodista Enrique Jesús Moreno Cárdenas, presentador del programa ‘Por tu salud’ de Canal Sur Radio. El Dr. José Ramón de Juanes, quien ha recibido este reconocimiento por ser pionero en la formación y actualización del conocimiento en vacunas y por dirigir las jornadas internacionales de vacunología más antiguas, ha agradecido el reconocimiento y ha señalado que éste se entrega a un grupo que ha trabajado sistemáticamente en el mundo de las vacunas. Asimismo, ha recordado a quienes han marcado su profesión. Por su parte, Enrique Moreno, merecedor del galardón por contribuir, con su espacio radiofónico de información sanitaria, a la divulgación científica e investigadora y promover la cultura de la vacunación entre sus oyentes, ha agradecido el galardón, así como la disposición de los profesionales sanitarios a la hora de participar en el programa y explicar la información científica. I Concurso de Fotografía Balmis Knows Como novedad, esta edición el Instituto Balmis de Vacunas, con la colaboración del Hospital Vithas Almería, ha organizado el I Concurso de Fotografía Balmis Knows sobre vacunación durante la pandemia que ha contado con la participación de cerca de un centenar de imágenes. Pilar Espejo Guerrero, gerente del Hospital Vithas Almería, ha presentado este certamen dando las gracias a todos los participantes, ha valorado la alta participación en el concurso y ha reiterado el esfuerzo que los sanitarios realizaron durante la pandemia. “La investigación y las vacunas han desempeñado un papel fundamental para controlar la transmisión de la Covid-19 y evitar la propagación de la enfermedad. En ese sentido, Vithas Almería y el Instituto Balmis seguirán desarrollando líneas de investigación lideradas por el doctor Francisco Giménez, jefe de pediatría de nuestro hospital, a quien agradezco su compromiso por cuidar la salud de los más pequeños”, ha subrayado Espejo. Asimismo, ha disculpado la ausencia de los tres galardonados, Antonio Alcalde, merecedor del primer premio; Mónica Vila, que ha obtenido el segundo puesto; y Ernest Zurriaga, en tercera posición, que no han podido asistir al acto y han agradecido sus respectivos premios en un vídeo proyectado en el Teatro. XIX Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Balmis Knows Las XIX Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas cuentan con la colaboración del Ayuntamiento almeriense, el servicio provincial de Turismo de la Diputación ‘Costa de Almería’, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, Vithas, MSD, Pfizer, GSK, AstraZeneca, Janssen y Moderna. Esta edición la Covid-19 volverá a estar muy presente, con una mesa redonda propia en la que se abordarán las novedades en vacunación frente al coronavirus, las controversias sobre vacunación infantil, la epidemiología y su aplicación en la salud pública, así como el estado de la vacunación mundial. Sin embargo, estas jornadas abordarán la actualidad en materia de vacunación en su sentido amplio mirando hacia el presente y el futuro de las vacunas, tanto desde la perspectiva de la industria farmacéutica, con una ponencia en la que participarán responsables de las compañías Pfizer, GSK, AstraZeneca, Moderna y Janssen, como desde la de los profesionales sanitarios, que hablarán sobre la prevención del virus respiratorio sincitial, la vacunación frente al herpes zóster y sobre la vacuna contra el VPH como protección frente a algunos tipos de cáncer. Además, la prevención frente al neumococo, a los meningococos y a la gripe se tratarán en profundidad en sendas ponencias y se ahondará en la salud pública desde la perspectiva One Health, que consiste en ver la salud como un todo, uniendo la humana, la animal y la medioambiental. Sobre el Instituto Balmis de Vacunas El Instituto Balmis de Vacunas es una asociación científica sin ánimo de lucro dedicada a la formación, la investigación y la cooperación internacional en relación con las vacunas y la cultura de la inmunización. La sede del Instituto Balmis de Vacunas se encuentra en Almería, si bien la proyección de esta entidad trasciende sus fronteras, situándose como una entidad prestigiosa en vacunología del panorama nacional y mundial, con sus Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Balmis Knows como principal referente.

