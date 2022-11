Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Sánchez Teruel reclama a Moreno Bonilla transparencia en los Next Generation

jueves 10 de noviembre de 2022 , 19:33h

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha reclamado al Gobierno de Moreno Bonilla transparencia en la gestión que realiza el PP de la Junta de los Fondos Next Generation y que recibe Andalucía como consecuencia del compromiso y acuerdo alcanzados entre el Gobierno de España y la Unión Europea. Tal y como ha expresado esta mañana en sesión plenaria, en su opinión se han de “publicitar, comunicar y difundir estos fondos concebidos por Europa como la respuesta común a este momento tan complicado para todos”.

“El Gobierno Andaluz está llevando a cabo licitaciones de actuaciones con cargo a esos fondos y los andaluces ignoran que esas actuaciones se hacen con esos fondos europeos para la recuperación”, ha argumentado y ha puesto como ejemplos, en Almería, las obras anunciadas en el Complejo Monumental de La Alcazaba. De la misma manera la construcción del Hospital de Roquetas de Mar, el edificio de consultas externas de Torrecárdenas y el PET TAC para este mismo hospital se financiarán también con fondos europeos.

Sánchez Teruel considera que, en aras a la transparencia institucional, el Gobierno de Moreno Bonilla debe dar cuenta a la ciudadanía de esta gestión y de estos presupuestos que recibe y ha puesto sobre la mesa que actualmente la Junta de Andalucía tiene abiertas convocatorias de ayudas con cargo a esos fondos por valor de más de 363 millones de euros y que gestiona 3.020 millones de euros del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, asignados en las conferencias sectoriales celebradas con el Estado, además de que en los Presupuestos para 2023 se contemplan inversiones más de 1.032 millones euros con cargo a los Fondos Next Generation.

En este sentido, el parlamentario socialista ha preguntado al Gobierno andaluz del PP qué medidas de transparencia ha impulsado para la implementación de los fondos europeos y ha afeado a Moreno Bonilla que su ejecutivo no tenga un portal especifico con las actividades, campañas, convocatorias, licitaciones y actuaciones con cargo a estos fondos, así como que no esté “impulsando campañas institucionales, a la altura del caudal de fondos asignados, para publicitar estos fondos”. “Hace una semana el director de la RTVA reconocía en comisión que no había recibido encargo alguno del Gobierno Andaluz en este respecto”, ha insistido.

Interés de Moreno Bonilla por “maquillar la realidad”

“La falta de transparencia permite pensar que ustedes pueden estar más interesados en maquillar la realidad, que en contarla”, ha valorado Sánchez Teruel y ha defendido que la Junta de Andalucía “tiene mucho margen de mejora en transparencia en la gestión de estos fondos”, por ejemplo, “difundiendo las posibilidades de esos fondos para la sociedad andaluza”. Asimismo, y como ha sugerido el diputado autonómico por el PSOE de Almería, el Gobierno de Moreno Bonilla podría comunicar a la población andaluza que “esos fondos gestionados por el presidente Pedro Sánchez en Europa son los que permiten hacer las cosas que se hacen en estos momentos en Andalucía y, también, publicitar el papel que estos fondos están teniendo o que pueden tener en Andalucía” a través de un portal web, de reuniones con agentes sociales o con campañas institucionales sobre lo que se hace con estos fondos.

“Europa ha estado a la altura de las circunstancias y ahora debe hacer lo propio el Gobierno Andaluz haciendo que lo conozcan los andaluces, contribuyendo con ello a crear un sentimiento de pertenencia a un gran proyecto como es la Unión Europea que mejora la calidad de vida, la sostenibilidad económica y medioambiental y el futuro de todos sus territorios”, ha sostenido Sánchez Teruel.