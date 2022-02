Deportes Almería celebrará de nuevo el Medio Maratón el próximo 3 de abril viernes 25 de febrero de 2022 , 15:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes presenta la prueba, con el mismo recorrido que en 2020, habrá también carrera saludable e infantil, y las inscripciones se abrirán el 1 de marzo Era una de las noticias más esperadas por los atletas y el concejal de Deportes, Juanjo Segura, lo ha confirmado hoy, en rueda de prensa. “La ciudad de Almería volverá a celebrar el Medio Maratón, la edición número 24, tras el parón por la pandemia de 2021. Será el próximo 3 de abril, con actividades todo el fin de semana para la familia del deporte”. Juanjo Segura ha estado acompañado, en la presentación de la prueba por el coordinador general de Grupo Nexa, Nacho García, y Cayetano Galera, representante de la Asociación de Amigos María Hija de Sión, causa solidaria de esta edición. El concejal de Deportes ha destacado que “el Medio Maratón Ciudad de Almería es uno de los diez medio maratones más importantes de España, está incluido en el Calendario Nacional de la Real Federación de Atletismo, y se estructura en tres pruebas: La Media, y los 8 kms de la Carrera Saludable, que se celebrarán el día 3, y las Carreras Infantiles, que se llevarán a cabo el 2 de abril”. Además, ha explicado que el circuito será el mismo que en 2020. De cara a la prevención del Covid, el Patronato Municipal de Deportes y Grupo Nexa han tomado las máximas medidas para prevenir el Covid, y “la más importante es la reducción del número máximo de inscripciones hasta los 2.000 participantes en el caso de la Media, 1.000 en el de la Carrera Saludable y 500 en las Carreras Infantiles, es decir, participarán un total de 3.500 deportistas. Y las salidas de la Media y la Carrera Solidaria se hará con 10 minutos de diferencia para evitar aglomeraciones”. Los atletas deben estar atentos, puesto que el plazo de inscripción se abrirá 1 de marzo a las 9 h y podrá realizarse hasta el 23 de marzo, a través de la web www.mediomaratonalmeria.com Juanjo Segura también se ha detenido en la causa solidaria: “El deporte siempre muestra su cara más solidaria, y por eso, el Medio Maratón de nuevo tendrá una causa para la que se recaudará dinero. Este año será la Asociación de Amigos María Hija de Sión, que realiza una extraordinaria labor de voluntariado y atención social para personas vulnerables o en riesgo de exclusión social”. El coordinador general de Grupo Nexa ha explicado los aspectos técnicos de la prueba. En primer lugar, los precios: 3 euros, IVA incluido, la Carrera Infantil, 15 euros la Carrera Saludable, y 20 euros más otros 3 euros para la Licencia de Día de la RFEA para los no federados en el caso del Medio Maratón. “Tanto en el caso del Medio Maratón como en el de la Carrera Saludable, los corredores y corredoras podrán seleccionar la opción de donar un euro a la Causa Solidaria”, afirma Nacho García. Como novedad en esta edición y para flexibilizar las condiciones de acceso y precios a todos los perfiles de participantes se ha modificado el proceso de inscripción: “Los corredores y corredoras del Medio Maratón y la Carrera Saludable podrán descontar voluntariamente de su inscripción el coste de la camiseta básica que se incluye en la Bolsa del Corredor, de modo que el coste de su participación se reduzca a 15 euros en el caso del Medio Maratón, y a 10 euros en el caso de la Carrera Saludable”. Otra novedad es que la organización pondrá a disposición de los participantes una segunda opción de camiseta que podrá adquirirse o no complementariamente. Será también de tejido técnico y en este caso contará con un diseño especial y estará totalmente sublimada (imagen en toda la camiseta). Tendrá un coste aún por confirmar y podrá adquirirse al margen del coste de la inscripción en el momento en que esta se realice. Las camisetas del evento, junto con otros servicios y novedades del evento se presentarán próximamente. Por último, Cayetano Galera, de la Asociación de Amigos María Hija de Sión, ha afirmado que “nos sentimos muy felices de que se hayan acordado de nosotros para este evento. Somos una asociación pequeña, que comenzó hace cuatro años y somos de Almería trabajando y ayudando a gente de Almería”. La asociación comenzó prestando ayuda a personas a las que no les daban un alquiler. “Empezamos con un chico que cobraba el paro, después con un pensionista con asignación muy baja. Tal y como están las cosas, nadie les alquila, así que empezamos a hacerlo a través de la Asociación. Actualmente cuentan ya con 50 personas viviendo en 14 casas. “Posteriormente llegamos a acuerdos con el Banco de Alimentos y también para facilitar ropa. Los usuarios cuando encuentran un trabajo se independizan pero agradecen mucho nuestra labor”, ha detallado Cayetano Galera. La celebración del 24º Medio Maratón Ciudad de Almería es una gran alegría para todos los deportistas y, como afirma el concejal, “un aliciente para hoteles, restaurantes y comercios, pues acuden deportistas de otras provincias con sus familias, que consumen en nuestra ciudad”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

