Capital Almería celebrará el Rastro de Antigüedades más solidario en el Parque Nicolás Salmerón miércoles 26 de enero de 2022 , 07:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Parque Nicolás Salmerón acogerá esta iniciativa conjunta del Ayuntamiento y tres asociaciones del casco histórico Almería se llenará de solidaridad desde este sábado, 29 de enero, con la celebración del Rastro de Antigüedades, Pinturas y Artesanía en el Parque Nicolás Salmerón. Una iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento junto a las asociaciones Foro Almería Centro, Gran Sol y Puerta de Europa para dinamizar este espacio emblemático de la ciudad e impulsar la actividad en el centro histórico. La actividad ha sido presentada por el concejal de Promoción, Carlos Sánchez, que ha estado acompañado por representantes de los colectivos. Entre ellos, la presidenta del Foro, Elodia Ortiz, y Nicolás Castillo. El rastro arrancará este mismo fin de semana y se celebrará el último sábado de cada mes, previsiblemente a lo largo de todo el 2022, entre el Gran Hotel y la Fuente de los Peces de 10 a 14 horas. Carlos Sánchez ha destacado que “es la primera vez que la ciudad alberga un rastro de antigüedades y artesanía de forma periódica con el objetivo de encontrar oportunidades a buen precio y dinamizar la zona”. Asimismo, ha adelantado que “estamos preparando un extenso calendario de actividades mensuales en distintas ubicaciones que vamos a presentar próximamente, una vez que ya hemos superado las restricciones más duras de la pandemia”. Por su parte, Elodia Ortiz ha señalado que “vamos a poner todo nuestro empeño y cariño para que salga perfectamente. Esperamos que crezca de forma importante y podamos ampliar el espacio”. En este sentido, ha explicado que “queremos promocionar Almería y de forma particular nuestro casco histórico, así como la zona de un parque que es precioso y todos los ciudadanos tenemos el deseo de conocer”. No obstante, la solidaridad será la nota predominante de la actividad. Los beneficios que se obtengan se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Fundación Poco Frecuente, un colectivo que apoya a las personas que padecen enfermades raras. Para ello, se van a poner a la venta distintos objetos, pinturas y obras de artesanía, así como el libro ‘Mi cara norte’. Se trata de un trabajo que fue realizado por un enfermo de cáncer que falleció antes de que se publicara. Sin embargo, en la actualidad se utilizará para fomentar la investigación y potenciar el apoyo a los enfermos. El rastro está abierto a la participación del público en general de forma completamente gratuita. Para inscribirse y contar con un espacio para vender será necesario contactar con el teléfono 616546951, de modo que se pueda llevar a cabo una distribución óptima del espacio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

