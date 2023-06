Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Almería Centro pide a la alcaldesa tiendas de moda que salgan en TikTok martes 20 de junio de 2023 , 12:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de Almería Centro CCA, Antonio Martín, ve imprescindible que “se incentive la implantación de marcas de moda atractivas para la juventud, que sirvan de polo de atracción” Almería Centro CCA tiene claro que crear un centro atractivo es básico para el crecimiento sostenible la ciudad desde el punto de vista social, económico y turismo, y para darle vida al mismo es necesario que la juventud regrese a la principal arteria de Almería. Por eso, solicita a la alcaldesa, María del Mar Vázquez, que la presencia de los jóvenes sea una prioridad para la nueva legislatura. El presidente de la asociación Almería Centro Centro Comercial Abierto (Almería Centro CCA), Antonio Martín, explica que “el Ayuntamiento debería incentivar la instalación en el centro de marcas de moda atractivas para los jóvenes, aquellas que siguen en Instagram o Tiktok, que tienen unos precios medios acorde con los tiempos actuales, las cuales servirían de polo de atracción para la apertura de otros comercios a su alrededor”. Por eso, Antonio Martín añade que “al igual que han hecho para atraer los rodajes de cine, se pueden plantear incentivos fiscales, así como ayudas para el alquiler, favorecer reuniones con las grandes cadenas o emprendedores locales, y otra serie de medidas para que se perciba el compromiso del Ayuntamiento con el comercio del centro de Almería”. El centro es de todos Almería Centro CCA está convencida que estas marcas de moda, populares en Instagram o Tiktok, “ayudarían a recuperar al cliente de impulso. Los jóvenes deben también ser protagonistas del centro durante el día, no sólo por la noche, sería un factor clave para recuperar el comercio del centro”. En esta línea, Antonio Martín quiere recordar que “Almería Centro es el único Centro Comercial Abierto de Almería y apoyarlo desde el Ayuntamiento no es dejar de lado al resto. A diferencia de los barrios, el centro es de todos, no sólo de sus vecinos, y es fundamental que esté vivo para el crecimiento de toda la ciudad”. Almería Centro CCA solicitará una reunión con la nueva concejala de Comercio, Lorena Nieto, para plantearle sus demandas y que se empiecen a resolver los temas más urgentes. Por ejemplo, “hay que dar solución al carril saludable del Paseo, que ahora es de Urgencias. O hay doble carril para vehículos o se peatonaliza, no puede seguir con la situación actual”. O darle una vuelta a la Noche en Blanco, “que ha dejado de ser una actividad para incentivar el comercio a convertirse en una noche de entretenimiento que no influye en las ventas de los comercios”. Almería Centro recuerda los valores del Centro Comercial Abierto de Almería, como es el trato personalizado, proximidad y especialización de los comerciantes, a los que se suman los atractivos del centro como son la gastronomía, el clima o la belleza de su patrimonio y museos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

