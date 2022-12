Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Almería Ciudad disfrutará de más de 50 actividades navideñas para todos los público martes 06 de diciembre de 2022 , 11:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal Jesús Luque, ha presentado esta mañana la programación de Navidad del Área de Promoción del Ayuntamiento Después de dos años de restricciones con motivo de la pandemia de Coronavirus, el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería vuelve a celebrar unas Navidades "con total normalidad". Por ello, se han programado más de 50 actividades para todos los públicos y todas las edades con el objetivo de que tantos pequeños como mayores disfruten de una de las épocas más bonitas del año. El concejal Jesús Luque ha sido el encargado de presentar, este lunes, el programa completo de eventos navideños para los meses de diciembre y enero. El edil ha señalado que "más de 50 actividades inundarán de Navidad las calles de la ciudad en hasta nueve emplazamientos distintos". En concreto, ha mantenido Luque, "son el Museo de la Guitarra, Casa del Cine, Museo de Arte Espacio 2, Centro de Interpretación Patrimonial, Refugios de la Guerra Civil, Plaza Pablo Cazard, Rincón Gastronómico del Mercado Central, centro histórico y el Museo de Doña Pakyta, ya totalmente restaurado, que reabrirá sus puertas nuevamente estos días". Habrá música “con el concierto de Mirta Álvarez, los conciertos navideños para toda la familia, varios conciertos didácticos, la Navidad Flamenca con María de la Colina o el concierto de Aguilanderos”. Del mismo modo, también se realizarán distintos talleres durante esta época navideña “en el Museo Doña Pakyta, en el Espacio 2, en el Museo de la Guitarra y en el Mercado Central”. Además, ha seguido Luque, “se celebrarán distintos cuentacuentos navideños tanto en el Museo Doña Pakyta, en la Casa del Cine y en el Espacio 2”. A todo esto, hay que mencionar, como cada mes, las distintas visitas que se realizarán todos los fines de semana por el casco histórico de la ciudad. Como novedad, “tendremos visitas teatralizadas en los Refugios, en la Casa del Cine, en el Centro de Interpretación Patrimonial, en el Museo Doña Pakyta y en el Museo de la Guitarra”. Hay que añadir, también, las exposiciones fijas. La primera de ellas “en el Museo de la Guitarra, donde está instalado el Belén Municipal que un año más ha realizado la Hermandad del Prendimiento”, la segunda en el Centro de Interpretación Patrimonial, “donde visitantes y almerienses ya pueden disfrutar con el Belén de Playmobil que ha realizado un año más el Grupo Parroquial Cruz de Mayo de San Ildefonso”. En los paneles del carril saludable del Paseo de Almería se podrá contemplar “desde el próximo 13 de diciembre la exposición Comercios tradicionales y artesanos de Almería”. Por último, el Museo Doña Pakyta “acogerá el Belén Artesanal Peruano, que se inaugurará el próximo día 22”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.