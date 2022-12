Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Puerto de Almería acoge de nuevo el parque de ocio y diversión ‘Almería Park Navidad’ martes 06 de diciembre de 2022 , 11:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Instalado en el parking del Muelle de Levante, estará abierto para todos los públicos hasta el 8 de enero Desde el 26 de noviembre pasado, y hasta el 8 de enero próximo, el Puerto de Almería acoge estos días, por segundo año consecutivo, ‘Almería Park Navidad’, el parque de ocio y diversión con atracciones para todos los públicos. Con la instalación de este parque de atracciones, la Autoridad Portuaria colabora con los feriantes de Almería -un sector que se vio especialmente afectado durante la pandemia-, y se suma a la programación de ocio de la ciudad en estas fechas navideñas. En esta edición, la APA, además de la iluminación especial de Navidad de otros años, ha instalado dos pórticos en los accesos al parque, así como figuras navideñas en el interior del recinto de la feria. A la inauguración de ‘Almeripark’ ha asistido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y varios ediles de la Corporación, que han visitado las instalaciones acompañados por la presidenta de la APA, María del Rosario Soto. ‘Almeripark’ lo organiza la empresa Indalferiapark Ocio y Eventos, y en él colaboran el Ayuntamiento de Almería y la Autoridad Portuaria. Con esta actividad recreativa, que en la edición anterior acogió a unos 70.000 visitantes, “la Autoridad Portuaria reafirma su compromiso de abrir cada vez más el recinto portuario a los ciudadanos, dentro del proyecto de integración del Puerto en la ciudad”, según destaca María del Rosario Soto. Con una superficie total de más de 46.000 metros cuadrados, el parque cuenta con una treintena de instalaciones, entre atracciones infantiles, atracciones para mayores, casetas de juegos de azar y de restauración, y una zona de actividades lúdicas. Un parque inclusivo El horario de apertura de los puestos al público es de 17.00 a 22.30 horas, de lunes a jueves; de 17.00 a 1.00 horas, los viernes, y de 12.00 a 1.00 horas, los sábados y domingos. El parque abre todos los días, a excepción de los días 24 y 31 de diciembre. En esta edición, la organización ha ampliado a tres los días de la ‘inclusión’ para niños con trastorno del espectro autista (TEA), y entre las 12.00 y las 15.00 horas de los días 27 de noviembre, y 5 y 15 de diciembre, las atracciones de la feria funcionarán sin música. Además de las atracciones de los puestos del parque, la organización ha preparado un programa de actividades, entre las que se pueden destacar la recogida solidaria de alimentos no perecederos, que se entregarán a instituciones benéficas. Esta actividad será entre el 19 y el 23 de diciembre, y por cada kilo de alimentos que se aporte, se entregará una entrada gratuita para cualquier atracción. Entre el 1 y el 4 de enero se realizará una recogida solidaria de juguetes, y las personas que donen un juguete recibirán también una entrada gratuita. Y entre el 26 de diciembre y el 4 de enero, por iniciativa de la APA, un Rey Mago y su paje real visitarán el parque para recoger las cartas de los más pequeños. Asimismo, la organización lleva a cabo actividades diarias, como pasacalles, musicales, exhibición de bailes, talleres para niños, números de magia y la visita de Papa Noel, que estará en el parque los días 21, 22 y 23 de diciembre. Con el fin de colaborar con el pequeño comercio, la organización de ‘Almeripark’ ha alcanzado un acuerdo con establecimientos de la zona, donde por cada compra superior a 20 euros, se entregan vales para el acceso a las atracciones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

