Capital Almería Ciudad exhibe su gastronomía para captar turistas de Córdoba lunes 21 de noviembre de 2022 , 17:04h La alcaldesa, María del Mar Vázquez, destaca la iniciativa como una "oportunidad para promocionar dos ciudades complementarias" El destino Almería Ciudad ha exhibido este lunes su gastronomía como atractivo turístico para captar visitantes de Córdoba y complementar la oferta de ambas ciudades. Se trata de la iniciativa 'Unión con Sabor', la alianza entre la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) y la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor) que cuenta con el apoyo de los Ayuntamientos de Almería y Córdoba. En esta ocasión, los restaurantes La Jábega, Espacio Gastronómico Tony García, La Encina y El Terrao han acogido a los chefs cordobeses de El Churrasco, Casa Pepe de la Judería, Asador Bucan y La Casa de Manolete Bistró que han unido su talento para preparar cuatro menús de sabor y calidad con productos de kilómetro cero. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha explicado que "pretendemos realizar una promoción conjunta de nuestro patrimonio cultural y gastronómico puesto que Córdoba es una referencia en conservación", lo que a su vez ha señalado como "una oportunidad para que seamos destinos complementarios y podamos nutrirnos de nuestras ofertas". El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado "el proyecto de unión entre dos ciudades históricamente vinculadas, como lo demuestra la Alcazaba", un vínculo que "queremos actualizar para promocionarnos conjuntamente tanto dentro como fuera de nuestras ciudades ya que tenemos maravillas culturales y gastronómicas". Asimismo, ha valorado la colaboración público-privada para desarrollar el proyecto. Por su parte, el presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, ha agradecido el apoyo institucional y ha puesto en valor "la elaboración de menú 'a cuatro manos' con el objetivo de ensalzar nuestra gastronomía", por lo que "espero que sea el inicio de otras muchas iniciativas a lo largo de los próximos años". El presidente de Hostecor, Fran de la Torre, ha mostrado su satisfacción por el apoyo de las instituciones "porque la gastronomía, los productos y la restauración son fundamentales para el turismo". En este sentido, ha asegurado que "es una magnífica oportunidad para unir con sabor dos ciudades complementarias", de modo que "estamos encantados de mostrar a nuestros chefs". Los fogones de las cocinas almerienses se han encendido después del éxito cosechado la pasada semana en Córdoba. Ocho platos se han elaborado con productos típicos de cada ciudad en lo que supone un paso más en la alianza gastronómica, que ha alcanzado su tercer hito con esta demostración. Una colaboración que se lleva a cabo para dar visibilidad al patrimonio culinario de las ciudades y tendrá su próxima actividad en una exposición de chefs almerienses y lugares emblemáticos de la capital en Córdoba.

