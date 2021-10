Capital Ampliar Almería Ciudad se lanza a por el mercado británico en la WTM de Londres La capital ofrecerá una propuesta única con playas, golf, cruceros, patrimonio y gastronomía sábado 30 de octubre de 2021 , 18:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El destino ‘Almería Ciudad’ se lanzará a conquistar el mercado británico en la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las ferias turísticas más importantes del mundo que se celebra entre el 1 y el 3 de noviembre en la capital de Reino Unido. El Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), participará en el evento que vuelve de forma presencial tras la obligada cancelación del pasado año como consecuencia de la pandemia.



El recinto ferial Excel acogerá una feria que reúne a los principales agentes del sector turístico a nivel internacional, lo que se presenta como una gran oportunidad para que la ciudad de Almería se posicione como uno de los destinos preferidos entre el turismo británico y se muestre ante los profesionales de viajes. Los objetivos son promocionar la oferta turística con sus innumerables atractivos, situarse entre los principales receptores de visitantes británicos, reducir la estacionalidad y compartir con la industria la pujanza de Almería como referente del sector.



La cita, a la que asistirá el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, junto al concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, se presenta como un encuentro fundamental para reactivar las llegadas de Reino Unido, especialmente tras un contexto que ha estado marcado por el incremento de restricciones impuestas por el gobierno británico entre sus ciudadanos. Cabe recordar que en algunos casos se optó por una cuarentena obligatoria tras regresar de determinados destinos, lo cual ha supuesto un obstáculo para el turismo internacional.



No obstante, el turista británico representa el 11 por ciento de las visitas extranjeras en la capital almeriense en lo que va de año. Entre enero y marzo, la cifra se ha mantenido en torno al 20 por ciento, mientras que en agosto y septiembre ha rozado el 14 por ciento. De este modo, Reino Unido representa el sexto emisor de turistas internacionales, por debajo de países como Francia, Bélgica o Alemania.



Estas cifras, también condicionadas por el aumento de viajes dentro del territorio nacional, y el progresivo aumento de desplazamientos internacionales previsto para 2022, convierten la WTM en un escaparate ideal para posicionarse en el mercado británico. Además, la EMAT va a mantener distintos encuentros con aerolíneas para mejorar la conectividad y con operadores que ofrecen la seguridad del destino.



Por otra parte, Almería ha realizado una apuesta importante en segmentos como el golf, el turismo cultural o de cruceros, que actualmente ofrecen un público objetivo muy amplio. Para ello, están previstas diversas reuniones de trabajo con profesionales del sector.



Una oferta única

El destino ‘Almería Ciudad’ se presenta en Londres con una oferta única en el mercado. Más de 30 kilómetros de litoral, un amplio catálogo de atractivos culturales e históricos, un clima apacible durante los 365 días del año, un campo de golf de primer nivel y un potencial gastronómico reconocido en todo el mundo destacan en la propuesta de la capital, que formará parte del mostrador de Costa de Almería, dentro del stand de Turismo Andaluz.



Una oferta con la que se prevé tener un gran impacto ya que la WTM virtual del pasado año reunió a más de 10.000 participantes, tuvo 20.000 vistas en sesiones de conferencias y 24.000 reuniones.

