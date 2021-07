Capital Almería compite por lograr la Bandera Verde del reciclaje sábado 31 de julio de 2021 , 09:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, pone en valor la apuesta por la segregación de residuos por parte de los almerienses y los hosteleros, como grandes socios colaboradores



La ciudad de Almería se suma este verano al reto de Ecovidrio y competirá para lograr la Bandera Verde, una iniciativa que tiene como objetivo premiar el esfuerzo de establecimientos hosteleros, ciudadanos en general y el activismo del municipio por el reciclaje de vidrio. De la mano de la Asociación de Hostelería de Almería (ASHAL), el Ayuntamiento perseguirá incrementar en hasta un 15% la recogida selectiva de vidrio respecto al verano del año anterior. Esto implica, recoger hasta 400 toneladas de vidrio entre los meses de julio y agosto.



Así lo ha apuntado la concejala delegada del área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, que se ha mostrado optimista a la hora de lograr esta Bandera Verde con la que Ecovidrio, entidad encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio, premia el esfuerzo de hosteleros y ayuntamientos. La edil ha valorado, además, el hecho de que en años anteriores la ciudad de Almería “se haya quedado a muy poco de lograr el reto”.



En todo 2020, los ciudadanos de Almería reciclaron hasta 1.976 toneladas de residuos de envases de vidrio, lo que supone casi 10 kilos por habitante (9,8 kilos), ha subrayado Cobos, que ha apuntado cómo, a día de hoy, son más de 530 los contenedores-iglú que en Almería hay repartidos por toda la ciudad. Es decir, que hay un contenedor para el vidrio por cada 379 habitantes.



92 establecimientos adheridos

Este verano, el reto para lograr la Bandera Verde cuenta con la participación de 41 municipios andaluces, a los que se ha sumado Almería con 92 establecimientos hosteleros. Juntos tratarán de incrementar los niveles de recogida selectiva de envases de vidrio y movilizar al sector hotelero para lograr el distintivo del #MovimientosBanderasVerdes que el verano pasado consiguieron las localidades de Almuñécar, en Granada, y Marbella, en Málaga.



Acompañada por el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, la concejala de Sostenibilidad Ambiental ha apostado por incrementar el reciclado de vidrio no sólo un 15%, sino mucho más. Por lo pronto, Almería está inmersa en esta campaña con la que se quiere sensibilizar sobre la importancia del reciclaje y de la separación y la recogida selectiva de los envases de vidrio. No en vano, el sector hostelero genera el 52% de los envases de vidrio de un solo uso, por lo que es un sector clave para generar una transición real hacia un modelo de economía circular.



Con el fin de facilitar a todos los hosteleros participantes la separación de envases de vidrio, Ecovidrio instala nuevos contenedores y entrega a los hosteleros, de forma gratuita, cubos para facilitar el transporte de los residuos de envases de vidrio. Asimismo, Ecovidrio ha establecido un sistema de puntuación específico para distinguir con a Bandera Verde a los más comprometidos con el reciclaje y la sostenibilidad, con criterios como el aumento del volumen de recogida selectiva respecto al año anterior, el porcentaje de hostelería local participante y el compromiso adquirido por los consistorios locales para fomentar la campaña entre la hostelería y darle difusión en la calle.



Por otro lado, los municipios que logren incrementar sus ratios de recogida, pese a no ser los que más hayan aumentado esa cifra, recibirán un reconocimiento singular por parte de Ecovidrio “por el esfuerzo realizado y por mejorar la concienciación entre la ciudadanía”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

