Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Almería correrá el 4 de junio por “una vida libre de humos y llena de salud” jueves 25 de mayo de 2023 , 22:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, presenta la segunda edición de la ‘Carrera sin humo’ con la colaboración del Hospital Universitario Torrecárdenas El Ayuntamiento de Almería y el Hospital Universitario Torrecárdenas se han aliado un año más para celebrar la ‘II Carrera sin humo’, que se celebrará en el entorno del complejo hospitalario el próximo 4 de junio. Una actividad que se desarrollará con motivo del Día Mundial del Tabaco, se enmarca en el III Plan Municipal de Drogas y Adicciones y tiene el objetivo de fomentar hábitos saludables, eliminar el consumo de tabaco. En esta ocasión, los fondos solidarios se destinarán a la investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer. En la presentación de esta cita, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha destacado que “queremos concienciar de la importancia de llevar una vida libre de humos y llena de salud”. Asimismo, ha asegurado que el informe del Plan Nacional sobre Drogas del pasado año fija “el inicio del consumo de tabaco en los 14 años”, lo cual supone un problema puesto que “está demostrado que cualquier forma de fumar es nociva para la salud”. También ha hecho un llamamiento a la participación con el fin de superar las cifras de la primera edición. Junto a la edil popular, Miguel Ángel Mignorance, subdirector de Enfermería del Hospital Universitario Torrecárdenas, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento porque “siempre es un placer trabajar conjuntamente para conseguir acciones provechosas para la sociedad almeriense”, a la vez que ha alertado de que “el tabaco mata a seis millones personas anualmente y puede llegar hasta los ocho si no actuamos antes de 2030”. Por su parte, Andrés Pérez, jefe del Servicio de Atención a la Ciudadanía y vicepresidente de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, ha explicado el trabajo de la Comisión Rásel, “un grupo de 30 profesionales cuyo objetivo es erradicar el consumo de tabaco”. Además, ha añadido que “cuando se firma un contrato en el hospital también se firma un compromiso en la lucha contra el tabaco que se extiende a empresas y proveedores”. También en la presentación de la prueba, la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Almería, Magdalena Cantero, ha animado a formar parte de la iniciativa y ha señalado que “cada año mueren en España 50.000 personas como consecuencia del tabaco, una cada 11 minutos” y en el 30 por ciento de los tumores “la causa fundamental es el tabaco”. La carrera consta de dos modalidades con distancias de 5 y 10 kilómetros, si bien existe la posibilidad de realizar un recorrido más corto caminando para facilitar la máxima participación. En este sentido, se han previsto carreras infantiles y juegos para que los más pequeños puedan disfrutar mientras se celebra la carrera. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de la web www.cruzandolameta.es Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

