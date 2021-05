Economía Ampliar Almería crece en ventas y lidera las exportaciones agroalimentarias andaluzas martes 18 de mayo de 2021 , 20:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Almería concluyó el primer trimestre de 2021 como la primera provincia exportadora con 1.607 millones de euros, lo que significa que vuelve a la senda del crecimiento con un aumento de las ventas del cinco por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.



La provincia acumula un superávit comercial de 1.073 millones de euros, el mayor entre las provincias, y una tasa de cobertura del 301 por ciento, la mayor entre las provincias también debido en parte al buen dato registrado en marzo de 2021, con un incremento de las ventas del 18,3 por ciento respecto al mismo mes de 2020, hasta los 566 millones de euros.



Según los datos de Extenda, Almería registró en el primer trimestre del año 1.544 empresas exportadoras de las que más de un tercio, 537, son exportadoras regulares con más de cuatro años consecutivos exportando y que concentran el 93 por ciento de las ventas.



Por productos, Almería exportó en el primer trimestre del año principalmente legumbres y hortalizas, con 1.175 millones de euros, el 73 por ciento y un aumento del 0,8 por ciento; seguido de manufactura de piedra y yeso, con 139 millones de euros, el 8,7 por ciento y un incremento del 15,2 por ciento; frutas frescas, con 66 millones de euros, el 4,1 por ciento y una subida del 77 por ciento; productos cerámicos, con 42 millones de euros, el 2,6 por ciento y una subida del 15,8 por ciento; y materias plásticas y sus manufacturas, con 37 millones de euros, el 2,3 por ciento y un aumento del 15,9 por ciento.



Europa es el principal destino de las ventas almerienses, si bien cuenta con EEUU como uno de sus primeros mercados. Lidera las ventas Alemania, con 410 millones de euros y un aumento del 8,2 por ciento; Reino Unido, con 228 millones de euros y ascenso del +21,5 por ciento; Francia, con 184 millones de euros y alza del 10,38 por ciento; Países Bajos, con 153 millones de euros y aumenta un dos por ciento y Estados Unidos, con 90 millones de euros y subida del 5,9 por ciento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

