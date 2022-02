Economía Almería cuenta con 52 empresas de alto crecimiento viernes 18 de febrero de 2022 , 15:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía se consolida como la segunda comunidad con más empresas de este tipo de España Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más empresas gacela o de alto crecimiento concentra, con 613 empresas de un total de 4.134, lo que supone casi un 15% del conjunto nacional. Así lo refleja el informe ‘Las empresas gacela en la pandemia’ elaborado por la Fundación Cotec con la colaboración de la Universidad de Sevilla (US), que también revela que la provincia de Almería cuenta con 52 de estas empresas. Las empresas gacela se caracterizan por ser firmas de al menos diez trabajadores capaces de duplicar su tamaño en un periodo corto de tiempo medido en tres años consecutivos, y que pueden experimentar un crecimiento superior al 20% en facturación y trabajadores. En este caso el documento analiza el periodo comprendido entre los años 2017 y 2020. Las 52 empresas gacela almerienses analizadas contaban al inicio del estudio con una media de 51 trabajadores, cifra que se elevaba a finales del 2020 a 117 empleados, lo que supone un crecimiento del 129%. El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz López, ha puesto el acento “sobre el hecho de que estas empresas han tenido un alto crecimiento en el difícil contexto que ha supuesto la pandemia de Covid-19, lo que supone un mérito aún mayor”. La mayoría de estas 52 empresas, concretamente el 57%, tiene menos de 50 trabajadores. El 27% cuenta con un plantilla de entre 50 y 100 personas, el 7% tienen entre 100 y 200 empleados y otro 7% supera esa última cifra; sólo una empresa cuenta con más de 1.000 trabajadores. Algunos ejemplos de las empresas almerienses incluidas en este listado de ‘gacelas’ son Audal ETT, una agencia de colocación; Grupo Control S. A., que ofrece servicios de seguridad privada; Albaida Infraestructuras S. A., dedicada a la construcción; Unicafresh S. L., centrada en el comercio al por mayor de hortalizas; y Logística Alfeser S. L., que se dedica al transporte de mercancías por carretera. El informe destaca que cinco de las ocho provincias andaluzas, Sevilla, Huelva, Granada, Málaga y Cádiz, se integran entre las diez españolas con más firmas de alto crecimiento. En el caso de Sevilla, se incorpora en plena pandemia a este ranking ocupando la tercera posición de todo el territorio nacional. Por sectores, en Andalucía el segmento de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con las TIC son los ámbitos que más contribuyeron a la creación de este tipo de entidades. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

