Deportes Almería dedica a las profesiones la 13º San Silvestre, que se celebrará el 26 de diciembre jueves 09 de diciembre de 2021 , 19:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, presenta la carrera popular, que saldrá desde la Rambla, está limitada a 1.500 personas y es solidaria a favor del proyecto ‘Mujer tenías que ser’ Almería terminará el año haciendo deporte en la 13ª San Silvestre, que reunirá a familias enteras el próximo 26 de diciembre. Una prueba deportiva y festiva, en la que se anima a acudir disfrazados y cuya temática en esta edición son las profesiones. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado la carrera, con una distancia de 6 kilómetros, afirmando que “este año la celebramos con mayor entusiasmo, tras no poderse realizar el pasado año, pero con responsabilidad y prudencia, por eso hemos limitado la participación a 1.500 atletas, cuando en otras ediciones superábamos los 2.000 participantes”. El regidor ha explicado que “la prueba tendrá, como es habitual, un marcado carácter solidario, y este año se ayudará al proyecto ‘Universo Mujer Tenías que Ser’, del IES Maestro Padilla, que realiza un extraordinario trabajo entre los jóvenes para concienciarlos sobre la igualdad y dar visibilidad a las mujeres de Almería. Los participantes podrán, a la hora de la inscripción, realizar donaciones a partir de 1 euro”. El recorrido presenta la novedad de la salida, “que trasladamos desde el Paseo a la Avenida Federico García Lorca, frente a La Salle. Un lugar más espacioso, con tres carriles, desde donde saldrá la prueba a las 19.00 horas, que también será la meta. Desde ahí se recorrerán los tradicionales 6 kilómetros, con dos vueltas a un circuito que pasará por la Rambla, Obispo Orberá y Paseo de Almería”, ha afirmado Ramón Fernández-Pacheco, que ha estado acompañado, en la rueda de prensa celebrada en Alcaldía, por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, el gerente del club Aquéatacamos, Emilio Martínez, una de las responsables del proyecto ‘Mujer tenías que ser’, María José Ferrer, y representantes de las empresas patrocinadoras, el Centro Comercial Torrecárdenas y Decathlon. El plazo de inscripción se ha abierto hoy, al mediodía, en la web www.sansilvestredealmeria.com, y la carrera contará con premios a los ganadores, los mejores disfraces, tanto individuales como colectivos, y habrá animación en la meta con música en directo. Emilio Martínez, del club Aquéatacamos, ha resaltado que “habitualmente luchan por la carrera unos 100 corredores, y el resto son corredores populares que disfrutan de una tarde de deporte y convivencia en un ambiente alegre y divertido”. Deporte e igualdad Por su parte, María José Ferrer ha agradecido “al alcalde que fomente este tipo de actividades y sobre todo creer en la igualdad. El hecho de tenernos en cuenta en la San Silvestre demuestra que la igualdad es uno de los objetivos del Ayuntamiento de Almería. El proyecto consiste en dar voz y visibilidad a todas las mujeres de Almería y del mundo en general, de nuestro pasado, presente y futuro, y que la sociedad en general crea que debemos conseguir una igualdad real que aún no existe y por la que deberíamos luchar todos y todas”. Ferrer, que es coordinadora de Igualdad del IES Maestro Padilla, ha venido acompañada de la directora del instituto, Luisa Fernández. También han asistido Rocío Sánchez, directora de Marketing, y Alberto Tejero, director técnico, ambos del Centro Comercial Torrecárdenas, afirmando la primera que “cuando nos solicitaron la colaboración nos hizo mucha ilusión porque la San Silvestre tiene nombre propio en Almería, es de las más icónicas, es divertida, y es para toda la población”. Por último, Baldomero Maldonado, responsable de Patrocinios de Decathlon, ha dado las gracias al Ayuntamiento “por hacernos partícipes de esta carrera que va en sintonía con nuestros valores”. Deporte, solidaridad y diversión en familia para seguir disfrutando de #AlmeríaEsNavidad, el próximo 26 de diciembre en la 13ª San Silvestre Ciudad de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

