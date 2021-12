Economía Brazo robot, la alternativa de automatización más viable jueves 09 de diciembre de 2021 , 19:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La automatización es un tema que hoy en día aborda muchas vertientes y ocupa un espacio imprescindible en la industrialización. En consecuencia, se encuentran productos como el brazo robot, diseñados especialmente para acelerar este aspecto en la producción de las empresas. Estos mismos se muestran como una de las alternativas viables para generar una automatización segura, que genere mayores ventajas con relación al gasto realizado. ¿Qué son los cobots o brazos robot? Un brazo robot o cobot es, en esencia, una máquina articulada; una estructura que puede realizar una amplia gama de movimientos de forma precisa. Este mismo trabaja por medio de un programa que ajusta los parámetros de funcionamiento conforme a las necesidades del dueño. Además, los mismos también se conocen como robots colaborativos, porque se usan para asistir a los trabajadores de una empresa en tareas que ponen en riesgo su integridad. También debido a que mejoran la secuencia de producción, ayudando en gran parte del proceso. ¿Por qué implementar los brazos robots en la industria? El brazo robótico ofrece diferentes beneficios al implementarlo en el campo laboral e industrial. Entre ellas se pueden enumerar diferentes ventajas como: 1.- Precisión y continuidad Un cobot puede realizar tareas repetitivas durante largas jornadas, incluso puede mantenerse mucho tiempo en esto sin sufrir daños. Lo más importante es que la precisión siempre será la misma sin importar el número de repeticiones. 2.- Resguardo a los trabajadores Gracias a que los brazos robot pueden ser asignados a tareas repetitivas o de alto riesgo, los trabajadores no se verán expuestos al peligro que estas representan. Esto se resume en el ahorro de gastos durante accidentes laborales o por trabajos reiterativos que generan lesiones a largo plazo. 3.- Aumento en la producción Emplear robots en el campo industrial también permite un aumento en la velocidad de producción. Debido a que los cobots no requieren descanso y pueden trabajar durante horas, adelantando gran parte del trabajo incluso en horas no laborales. 4.- Eficiencia de los recursos Los brazos robot no solo llegan a ser eficientes desde el punto de vista de la producción, también lo logran en el uso de recursos. Y es que, consiguen un mayor grado de precisión que se traduce en un menor margen de error y pérdida de materiales. Preguntas frecuentes acerca del brazo robot Existen dudas frecuentes con respecto al uso del brazo robótico y su importancia en la industria. En primer lugar, es una herramienta que logra la automatización de los procesos; logrando hacer tareas habituales con mayor velocidad y de una manera más directa. Sin embargo, se entiendo que no siempre se conoce del todo cuáles son aquellas labores dentro de la industria que puede abordar un robot colaborativo. ¿Pueden estos brazos robóticos efectuar trabajos de soldadura? Los trabajos de soldadura son muy recurrentes en el área industrial, y por lo general se requiere una extrema exactitud y un adiestramiento especial. Los cobots pueden desempeñar este tipo de labores de forma certera por medio de la programación adecuada de sus funciones. ¿Los cobots pueden realizar tareas de alta precisión? Como se mencionó en el punto anterior, los brazos robóticos están capacitados para hacer tareas que requieran mucha precisión. Sin importar el nivel de complejidad, los cobots podrán completarlas con un mínimo margen de fallas. ¿Es rentable tener robots colaborativos en la industria? Los robots colaborativos no solo permiten el resguardo de los trabajadores ante las tareas más riesgosas, también logran aumentar la velocidad en la producción. Sumado a esto, son totalmente precisos y pueden funcionar por horas. Además, todos estos aspectos no solo logran minimizar gastos de todo tipo, sino aumentar el índice de ganancias de una empresa, haciendo de esta una de las inversiones más rentables. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

