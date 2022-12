Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Almería duplica el número de fallecidos en accidente laboral de 2021 miércoles 14 de diciembre de 2022 , 15:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Es la provincia andaluza con más muertos de toda Andalucía

Este miércoles, los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado a las puertas del Edificio Sindical por el último accidente laboral mortal que se produjo el pasado lunes 12 de diciembre cuando un trabajador fue aplastado en una empresa de Níjar.

Los representantes sindicales de UGT y CCOO han dado el pésame de los dos trabajadores fallecidos esta semana, y han denunciado la situación insostenible que se está produciendo respecto a la siniestralidad laboral en la provincia. Consideran que las cifras de 26 fallecidos en Almería de los 128 de Andalucía son escandalosas y solicitan al Gobierno que a través del Diálogo Social se emprenda un Plan de Choque contra la siniestralidad dotado presupuestariamente dirigido a la formación obligatoria de los y las trabajadoras en las empresas asi como a la sensibilización en la empresa de la importancia de la salud laboral y la prevención de accidentes laborales.

Han vuelto a reclamar asimismo dotar de más recursos humanos y materiales a la Inspección del Trabajo para vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, y que los planes de prevención estén actualizados a la realidad laboral de las mismas.

Por otro lado, UGT y CCOO Almería vuelven a recordar la necesidad de la creación de la Unidad Específica de prevención y lucha contra la siniestralidad en Almería. En este sentido, también reclaman la creación del Delegado territorial de prevención de riesgos laborales para poder vigilar el cumplimiento de las condiciones laborales preventivas en los centros de trabajo que no cuenten con representación sindical.

Aunque la Inspección de trabajo está intensificando su trabajo, son tantas las empresas en el entramado empresarial agrícola que la labor inspectora resulta insuficiente por lo que piden más dotación humana y medios para lograr hacer efectiva esa labor de vigilancia.

Asimismo los sindicatos señalan que la precariedad es una de las causas fundamentales de accidentabilidad en Almería, por lo que instan a que se vigile las malas condiciones en la que se encuentran algunos sectores de nuestra provincia, aumentando las sanciones para aquellas empresas que no cumplan con sus obligaciones e incrementando los medios de la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral para que investigue y depure responsabilidades.

Para CCOO y UGT hacen falta más medidas para evitar todos los accidentes laborales y han incidido en la importancia de considerar la Prevención como una inversión y no como un coste en las empresas.

