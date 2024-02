Opinión Almería en tres tiempos Rafael Leopoldo Aguilera Más artículos de este autor Por domingo 04 de febrero de 2024 , 18:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Gracias a la gentileza del Vicepresidente 2º de la Corporación Provincial, Fernando Giménez, he tenido ocasión de poder realizar en las horas de ocio productivo, un recorrido literario y fotográfico por el pasado, presente y con una vital visión de futuro de la provincia de Almería, plasmado con una narrativa de exquisitez didáctica y metodológica historiográfica y sociológica por los autores del libro, Andrés Miguel García Lorca (Director y Coordinador), Alfonso Viciana Martínez - Lage, Juan Pedro Vázquez Guzmán y Juan Antonio Muñoz Muñoz, y editado por la Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial de Almería, presidida por Javier Aureliano García, gran impulsor de este Centro de Estudios Locales. Durante el acto de presentación, al cual no puede asistir de forma personalísima, he podido visualizarlo a través de la inteligencia artificial, mediante Internet, uniéndome a las palabras pronunciadas por Mario Pulido, Director del IEA, al resaltar el valor añadido de esta armoniosa publicación académica con motivo de las diferentes actividades enmarcadas en la efeméride del bicentenario de la creación de la provincia y la Diputación de Almería con un trascendente pasado, un eficaz presente y un futuro sólido. Un libro que no solo es expositivo sino propositivo, de fácil comprensión. Un libro que el solo hecho de acariciarlo con el tacto de los dedos de las manos es una auténtica recreación historiográfica con una exquisita maquetación y diseño de César Vaquero –SumiGrafY- e impresión realizada en Editorial Grafo S.A., que han hecho que el contenido del mismo adquiera, sí se puede en términos coloquiales, elevar de forma integral la prestancia científica narrada por los autores con el sentir del Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de la Diputación Provincial en las 243 páginas amanuenses de la vetusta Almería, que con el esfuerzo, especialmente, de sus gentes supieron despertarla del atrasado secular, debido al letargo institucional, salvo excepciones, que las hubo, con un modelo agrícola intensivo, la industria auxiliar, el turismo y los servicios que están posibilitando el mayor desarrollo socioeconómico de la provincia de Almería. Me ha llevado determinadas franjas horarias en tres días consecutivas desde la recepción del libro, que enseña deleitando y evidencia el valor añadido de Almería en el concierto socio – económico de España. Libro magistralmente redactado por el Dr. García Loca en la sinopsis del mismo, que lo que más me ha emocionado son las palabras esperanzadoras del futuro mediato de seguir avanzando y progresando en los aspectos sociales y económicos de nuestra querida Almería a través de una apuesta decidida desde los sectores en la investigación, el desarrollo y la innovación que hacen elevar de forma vigorosa nuestros sentires por un presente pujante y un futuro con mesura pero fuerte, que influya en el mercado nacional e internacional, en el producto interior bruto, con la excelente calidad de nuestros productos. Eso sí, como una vez pronunciará en el salón de actos de Edificio de las Mariposas, sito en la Puerta de Purchena, Juan del Águila Molina, uno de los fundadores de la Caja Rural Provincial de Almería, entidad financiera que puso en marcha, dirigió y convirtió en la mayor caja rural y cooperativa de crédito de España, en la presentación de la publicación “Mediterráneo Económico”, editado por Cajamar-Caja Rural: “Sin agua no hay vida”. Paz y Bien. Rafael Leopoldo Aguilera 28 artículos Todos los firmantes