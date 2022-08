Sucesos Almería es la provincia andaluza con más accidentes militares domingo 28 de agosto de 2022 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el conjunto del Estado ocupa el quinto lugar

La cifra de accidentes militares que se producen en la provincia de Almería es alarmante, hasta el punto de presentar la cifra más alta de toda Andalucía, y la quinta de todo el Estado, según los datos consultados por Noticias de Almería.

En 2021 se produjeron 1.401 accidentes en toda España, de los que no se aporta información oficial sobre 585, y a diferencia de lo que pudiese suponerse, los ocurridos por manejo de explosivos son únicamente 9, y donde más ha habido es en instrucción deportiva, que suben a 699.

El total de fallecidos fruto de los siniestros fue de 8, de los que uno fue por explosivos, cinco en mantenimiento, uno ahogado, otro por un objeto contundente, y 1.058 se curaron sin secuelas.

Del mismo modo, hay otras actividades que en principio podría pensarse que también son de riesgo, como el paracaidismo, pero han sido 16, frente a los servicios de mantenimiento que acabaron siendo 99. Algo similar sucede con los vehículos terrestres, que suman 21 accidentes, mientras que las aeronaves y los buques acumulan uno cada uno.

En el caso de Almería, hubo un total de 70 accidentes, de los que no se aporta información sobre 20, en tanto que 43 lo han sido en instrucción deportiva, solo uno por explosivos, y 6 en mantenimiento.

En Cádiz fueron 67, en Córdoba 39, en Granada 31, en Huelva y Jaén 1, en Málaga 32, en Sevilla 36.

Por otro lado, el 14,35% de los accidentes han tenido lugar en Madrid, el 10,35% en Zaragoza, el 6,21% en Asturias, el 5,71% en Valencia, y el 5% en Almería, presentando el resto de provincias porcentajes inferiores.

Hay que destacar que los accidentes mencionados no tienen nada que ver con las misiones militares, ya que 1.387 tuvieron lugar en suelo español, y en países peligrosos como es Mali, solo se registró uno, como en Indonesia, y en Irak y Líbano dos en cada uno. Sorprendentemente, en Francia hubo tres y en Alemania uno, y en Portugal hubo otro, y en Letonia dos.

Entrando el detalle del motivo que más accidentes ha causado en Almería, que es el de la actividad deportiva, aunque no se indica el dato concreto de la provincia, en la estadística general española, se recoge que de los 669 producidos, 467 son traumatismos, siendo 192 en carreras, 118 en gimnasia.

Por un esfuerzo excesivo hubo 186 accidentes, siendo 60 en carreras y 48 en gimnasia, en tanto que por fallo de material se registran dos, y por golpe o agresión de terceros hubo 6, en concreto en artes marciales y carreras.

Porcentualmente, el 38,27% de los accidentes fue en carreras, la cuarta parte en gimnasia.

El Ejército de Tierra acumula el 76,77% de los accidentes, el del Aire 10,10%, en la Armada el 4%, y en la Guardia Real poco más del 1%. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

