Capital El Ayuntamiento expresa su devoción a la Virgen del Mar en la tradicional Ofrenda Floral sábado 27 de agosto de 2022 , 18:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María Vázquez, deposita en el Santuario flores para la Patrona y firma en el libro de honor de la Hermandad, dentro de los actos religiosos de la Feria de Almería La devoción y amor de los almerienses por la Virgen del Mar se ha comprobado hoy en la tradicional Ofrenda a la Patrona de la ciudad, en uno de los actos religiosos más importantes de la Feria. El fervor se ha comprobado tanto dentro del Santuario como en el exterior, con las largas colas de feligreses que querían mostrar su fervor y, quizás también, realizar alguna petición a la Patrona. La alcaldesa en funciones, María Vázquez, ha presidido la representación del Ayuntamiento de Almería, a la vez que ha comprobado la espectacularidad de los Bomberos, que se han descolgado en rapel desde la altura de las escaleras del camión para entregar las flores a la Virgen del Mar, una acción que no realizaban desde el año 2012. Antes de comenzar la Ofrenda Floral, María Vázquez ha firmado en el libro de honor de la Hermandad de la Virgen del Mar, con la siguiente dedicatoria: “hoy es un día doblemente importante, el día de nuestra Patrona, la Virgen del Mar, y el día que, generosamente, me imponen la medalla de la Hermandad. Un honor, un privilegio y un orgullo. Contad con el Ayuntamiento para todo lo que necesitéis. Almería os quiere y os necesita. ¡Viva la Virgen del Mar!”. Todos han acudido con flores, principalmente nardos, para nuestra Virgen del Mar, en una ceremonia emocionante y donde los sentimientos estaban a flor de piel. Al mediodía ha comenzado la ceremonia, en la que han participado la alcaldesa de Almería, María Vázquez, el presidente de la Diputación, Javier A. García, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, entre otras autoridades, así como colectivos y miles de ciudadanos. Tras la Ofrenda, María Vázquez ha afirmado que “la Feria de Almería ha recuperado las tradiciones, entre ellas el deporte, gastronomía y cultura, y hoy concluye con el fervor en la Ofrenda Floral. La plaza está llena de almerienses, hemos visto cómo los Bomberos se descolgaban para hacer su Ofrenda, que no lo hacían desde el año 2012, y se respira un ambiente festivo y respetuoso, y, como toda la Feria, solidario e inclusivo”. Hay que recordar que la Feria se organiza en Honor de la Virgen del Mar, y los actos religiosos los coordina la Hermandad que cuenta con más de 800 hermanos. A lo largo de la semana organiza el llamado ‘Solemne Septenario’, que consiste en siete misas, una diaria, en la Patrona. Los principales actos religiosos de la Feria son el pregón a cargo de cirujano Miguel Ángel Arráez, el Solemne Septenario, la Ofrenda Floral y la Procesión de mañana, domingo. El Santuario permanecerá abierto hoy hasta las 19 horas para visitar a la Virgen en su camarín. Posteriormente, a las 20:30 h. Santa Misa, y a las 21:30 h., Salve a la Virgen del Mar. Los actos religiosos de #AlmeriaEnFeria continuarán mañana, domingo, con la celebración de una Solemne Eucaristía, a las 12 h, y a las 20 horas, se celebrará la Solemne Procesión. Una #AlmeríaEnFeria en honor de la Virgen del Mar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

