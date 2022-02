Economía Almería es la provincia andaluza que menos exporta a EEUU jueves 24 de febrero de 2022 , 12:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Extenda abre mercado a los vinos y AOVE en EEUU, con récord histórico de exportaciones en 2021 Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha impulsado en el mes de febrero la apertura del mercado estadounidense para el aceite de oliva virgen extra (AOVE) y los vinos andaluces, un país al que la comunidad exportó alimentos y bebidas en 2021 por valor de 814 millones de euros, un 11,8% más que en el año anterior, alcanzando así un récord histórico de exportaciones. Para ello, la empresa pública organizó este mes de febrero la primera edición del `Concurso Mejor Carta de Vinos de Andalucía en EEUU´, celebrado en Miami, y el stand de la Marca Andalucía con firmas de aceite de oliva en la feria Winter Fancy Food de las Vegas. El `Concurso Mejor Carta de Vinos de Andalucía en EEUU´, reunió a una decena de restaurantes de toda la geografía de EEUU representados por sus propios chefs y sommeliers, con especial mención a Miami, Nueva York, Chicago, Las Vegas, Santa Fe y Nuevo México. En esta acción Extenda también contó con la colaboración de las denominaciones de origen DDOO Vinos Sherry-Jerez y de Málaga. Del mismo modo, se celebró la feria Winter Fancy Food donde se recogió la oferta de calidad de AOVE de tres marcas estandartes de la Marca Andalucía en mundo. “EEUU es el primer destino no comunitario de las exportaciones andaluzas de alimentos y bebidas, un mercado en que hemos alcanzado récord histórico de ventas, superando los 800 millones de euros en 2021, lo que manifiesta el exponencial atractivo del mercado para las compañías de nuestra comunidad”, afirmó el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal. Bernal añadió que “la estrategia de Extenda es beneficiar la penetración y fortalecimiento de las firmas que difunden la calidad de nuestros productos y que son las que establecen una #MarcaAndalucía de renombre en los mercados internacionales como el norteamericano”. “Y es que el AOVE es el primer alimento andaluz exportado a EEUU con 435 millones de euros y un crecimiento de 11,9%; y nuestros vinos han incrementado sus ventas en este último año un 42%, hasta los 16 millones, significando el potencial de crecimiento de un mercado que ha visto aumentar el consumo de vino por parte de sus consumidores más jóvenes en un 28%”, subrayó el consejero delegado de Extenda. Según los datos de Extenda, el consumidor norteamericano cada vez demanda más alimentos saludables y sostenibles, como el aceite de oliva, frutas y hortalizas, productos antioxidantes o los probióticos, que también están de moda en la actualidad, ya que estimulan el sistema inmunológico. En cuanto al aceite de oliva, Estados Unidos es el primer mercado en consumo fuera de la Unión Europea y cada vez son más los consumidores americanos que incorporan aceite de oliva a su dieta por razones de salud y calidad. Asimismo, numerosos estudios apuntan a que más de la mitad de los consumidores norteamericanos están dispuestos a pagar más por productos de calidad y respetuosos con el medio ambiente. Actualmente, EEUU es la primera economía en el mundo, y cuenta con 329 millones de consumidores con una renta per cápita superior a los 60.000 dólares anuales. EE.UU., primer consumidor mundial de vino Por otra parte, el país norteamericano es el primer consumidor de vino del mundo con un valor de mercado estimado de 35.600 millones de dólares y un consumo de 3.032 millones de litros en 2020, un tercio de ellos procedentes de la importación, por lo que existe un gran potencial de crecimiento del vino andaluz en el país. En este nicho de mercado se han detectado nuevas oportunidades debido al aumento del consumo en un 28% por parte de los millenials en 2020. Además, existe una alta demanda de nuevos envases para el vino, en caja o en lata, y para el vino ecológico. Las últimas tendencias señalan que el consumidor norteamericano apuesta por las experiencias gastronómicas, factor que beneficia al mercado andaluz ya que se fomenta la compra de productos que pertenecen a recetas míticas y reconocidas en el país como la paella o la sangría, o que se asocian al estilo de vida representado por las tapas. En Estados Unidos, los norteamericanos asocian sus experiencias vividas en España a la gastronomía. AOVE en la Winter Fancy Food La gastronomía andaluza viajó hasta la feria Winter Fancy Food, que se celebró entre el 6 y 8 de febrero en el recinto ferial Convention Center de Las Vegas, para exhibir su calidad en el stand de Andalucía organizado por Extenda. Esta acción tuvo como objetivo exportar la gran variedad y calidad del aceite de oliva virgen extra andaluz, y para ello se creó un espacio conjunto de networking para las empresas andaluzas, definiéndose, de este modo, un nuevo modelo que persigue promocionar el sector agroalimentario y expandir la marca Andalucía por el mundo. Las empresas que tuvieron la oportunidad de mejorar sus relaciones internacionales y abrir su espectro hacia nuevos importadores en EEUU fueron Oro Bailén (Jaén), Aceites Supremo (Jaén) y Aceitera Peninsular del Sur (Córdoba). Vinos: concurso, maridaje Extenda realizó la primera edición del `Concurso Mejor Carta de Vinos de Andalucía en EEUU y mejor maridaje de tapa y vino andaluz en Estados Unidos´ el pasado 5 de febrero en Miami con la participación de una decena de restaurantes de ciudades como Miami, Nueva York, Chicago, Las Vegas, Santa Fe y Nuevo México. Esta acción promocional se repetirá anualmente con el apoyo de diversas denominaciones de origen y consejos reguladores de Andalucía. En esta ocasión han participado los consejos de las denominaciones de origen Vinos de Sherry-Jerez y Málaga y una alta cifra de importadores de vinos y alimentación. Asimismo, los chefs y sommeliers participantes fueron originales y creativos para ofrecer su mejor maridaje con productos y vinos andaluces, así como sus cartas de vinos, puesto que utilizaron alimentos y vinos de la comunidad de máxima calidad en la creación de sus platos. Finalmente, el concurso ha demostrado que los vinos andaluces, sobre todo los de Jerez, gozan de una exponencial popularidad entre los sommeliers, chefs y maîtres en Estados Unidos. En cuanto a los maridajes, el primer premio fue para el sommelier Jesús Durán y el chef James Campbell por haber realizado un bocadillo de morcilla maridado con un oloroso de PX de Montilla-Moriles; mientras que el premio especial fue para el chef Rafael Salines por cocinar una croqueta de jamón ibérico de bellota, alioli de piquillos para compartir con un oloroso de Lustau. Con respecto a la carta de vinos, el primer premio lo ganó el restaurante El Carajo International Tapas & Wines de Miami, con una carta preparada por Carlos Fonseca caracterizada por presentar una gran variedad de vinos andaluces y de diferentes DDOO. Además, el chef y sommelier Tomás Cuadrado logró el premio especial de la mejor carta de vinos para su establecimiento Taberna de Ignacio de Miami. En su selección primaron los vinos de postre y aperitivos con gran representación de las DDOO de Jerez y Montilla Moriles. La organización de estas acciones por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Estados Unidos, récord histórico en exportaciones Andalucía ha alcanzado un récord histórico de exportaciones en alimentos y bebidas a Estados Unidos en 2021, con 814 millones de euros en ventas, un 11,8% más que en el año anterior. Con estas cifras la comunidad es la primera en exportaciones de España, con el 35% del total, y con 20,9 puntos por encima de la segunda, Cataluña (330 millones de euros) que engloba el 14,1% del total. EEUU es el primer mercado no comunitario del agro y bebidas andaluz y séptimo mundial y copa el 6,6% de las exportaciones andaluzas del sector. Con una tasa de cobertura del 1.230%, las exportaciones multiplican por doce a las importaciones, de tan solo 66 millones de euros, dando lugar a un saldo positivo para Andalucía de 748 millones de euros. Aceite de oliva y Sevilla, producto y provincia lideres Entre los productos más exportados sobresalen el aceite de oliva, en primer lugar, con 452 millones y más de la mitad de las ventas, el 56% del total, y un crecimiento del 14,3% interanual; le siguen las conservas hortofrutícolas, con 120 millones (14,7% del total) y una bajada del 5,6%; y otras grasas y aceites, con 89 millones, el 11% y alza del 7,9%. En cuarto lugar se sitúan los pescados y mariscos (crustáceos y moluscos) con 38 millones (4,7%) y aumento del 181%, casi el triple que en 2020; seguidos de los vinos con 16,9 millones de euros, un 42% más de incremento con respecto al pasado año en el quinto puesto. La provincia más exportadora a EEUU en 2021 fue Sevilla, con 310 millones, el 38% del total, y un aumento del 11,6% con respecto al año anterior. Córdoba fue la segunda, con 219 millones, el 26,9% y un alza del 31%; seguida de Málaga, con 138 millones, el 16,9% del total y descenso del 17,7%; y Cádiz con 57 millones, el 7,1% y una subida del 55% con respecto a 2020. En quinto lugar está Granada con 37 millones (4,6% del total) y un incremento del 25,2%; seguida de Jaén, con 35 millones (4,3%) y un alza del 22,1%; Huelva (9,2 millones) con el mayor crecimiento provincial en el año del 84%; y Almería (7,5 millones) que baja un 48%. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

