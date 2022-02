El PSOE pide al Ayuntamiento la misma agilidad para devolver que para cobrar

jueves 24 de febrero de 2022 , 13:04h

Carmen Aguilar: “Hemos solicitado al Área de Economía la relación de reclamaciones presentadas por los almerienses que aún no han sido resueltas”

La concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, se ha mostrado sorprendida con el anuncio realizado recientemente por el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento sobre que va a agilizar los cobros a deudores ya que, en su opinión, “esa agilidad también la tendría que aplicar para devolver el dinero al bolsillo de los almerienses que llevan esperando cinco años a que se resuelvan sus reclamaciones”.

La edil del PSOE ha denunciado que “la falta de personal y la ausencia de gestión y planificación del PP está provocando un grave retraso en la resolución de las reclamaciones”, y critica que “para el PP no sea una prioridad la devolución del dinero indebidamente cobrado”.

Así, ha detallado que este Ayuntamiento “es el primer deudor porque no paga a los contribuyentes las deudas indebidamente cobradas, las plusvalías indebidamente recaudadas y los embargos indebidos de las cuentas”, y ha pedido al PP “que esa agilidad en la recaudación que promulga la aplique también a la devolución del dinero a los almerienses a quienes se les han cobrado cantidades que no les correspondía pagar”.

Carmen Aguilar también ha puesto de manifiesto “la agilidad con la que el alcalde nombra a sus asesores, el último de ellos el pasado 20 de septiembre y en tan solo 24 horas, mientras que órganos como el Tribunal Económico Administrativo llevan más de un año sin reunirse por falta de personal”.

Intereses de demora

“Cuánta eficacia para el alcalde y qué poca para los almerienses”, ha ironizado Aguilar, quien ha alertado de los intereses de demora que ha de pagar el Ayuntamiento a los ciudadanos cuando tardíamente devuelve los cobros indebidos, “intereses que pagamos todos por la ineficiencia del alcalde y del Área de Economía”.

La concejala del Grupo Socialista ha añadido que “el colmo es que el Ayuntamiento está enviando recibos de basura de cuatro años atrás a ciudadanos que tienen el contenedor más cercano a kilómetros (incluso 7) de sus casas”, como ha ocurrido en zonas de El Alquián, Barranco Caballar o Cuevas de Los Medina. Para Carmen Aguilar “esa agilidad que se anuncia ahora por parte del equipo de Gobierno la tendrían que aplicar primero a las concesionarias que no pagan, a las empresas que no cumplen, porque de esos morosos no se habla”.

Al respecto, ha anunciado que el Grupo Socialista ha presentado varios escritos en el Área de Economía del Ayuntamiento en los que solicita conocer los recursos, solicitudes, reclamaciones o peticiones de bonificación fiscal que se han presentado por los contribuyentes en el Órgano de Gestión Tributaria “y que no han sido resueltas, desde el año 2016”. “Hasta la fecha no hemos recibido respuesta”, ha lamentado.

Asimismo, ha solicitado la relación de actuaciones tramitadas en los últimos ocho años en materia de inspección fiscal, así como los informes emitidos sobre la falta de personal en la recaudación en los últimos años ya que, según Aguilar, “hemos podido comprobar que ha habido una reducción de personal por bajas, jubilaciones o traslados sin que se haya cubierto posteriormente”. Concretamente, ha expuesto el caso de la inspección fiscal, donde se ha reducido la plantilla en un 70 por ciento, ya que apenas quedan tres funcionarios trabajando cuando la plantilla anterior era de 10 personas.