Economía Ampliar Almería es la provincia española en la que más bajó el alquiler lunes 12 de septiembre de 2022 , 10:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el análisis interanual, es la que más cae de toda Andalucía Según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com, el piso tipo de alquiler en Andalucía registró en agosto de 2022 un precio medio de 7,46 euros por metro cuadrado, lo que supuso una variación mensual del -0,67%, el quinto recorte más intenso de España. Respecto a agosto de 2021, creció un 6,27%, la quinta mayor subida del país.



Andalucía estuvo a la misma distancia de la región más cara, Madrid (13,56 €/m²), que de la más barata, Castilla y León (4,73 €/m²). Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en agosto de 2022 un precio medio por metro cuadrado de 10,19 euros. Esta cifra arrojó una caída mensual del -0,49%. En la comparativa interanual, subió un 4,73%.



Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, confirma el encarecimiento de los alquileres en España: “Ser inquilino hoy es más caro que hace un año en todas las capitales de provincia, excepto en cinco”. Según el experto, “este mercado es un fiel reflejo de la inflación disparada que está experimentando nuestra economía”. Font hace un ejercicio de reflexión: “La subida de tipos de interés operada por el BCE ya está encarecimiento las hipotecas. Ahora pensemos en aquellos que tienen propiedades en alquiler y están pagando una hipoteca referenciada a Euríbor que vaya a revisarse pronto. ¿Asumirán el incremento en su cuota o lo repercutirán en la mensualidad que cobran al inquilino? Pensemos también en aquellos inversores que compren ahora, ya sea a tipo fijo o variable. Sin duda, pagarán más por su préstamo que hace unos meses. Aunque muchas viviendas alquiladas están ya pagadas, al final es inevitable que suban los alquileres”, prevé el directivo.



El portavoz del portal inmobiliario señala que “iniciativas como el tope del 2% o el bono joven de alquiler se van a ver sobrepasadas, y aunque entendemos que la intención de las diferentes administraciones es buena, se necesitan cambios estructurales y medidas a largo plazo dentro del mercado del alquiler o veremos a muchas familias con serias dificultares financieras”. Font indica que “el retraimiento del consumo que se avecina, va a trasladar al alquiler a la demanda que iba a comprar pero que ahora ha dado un paso atrás. Si antes había poca oferta, ahora el problema se va a agravar”.





Jaén fue la séptima capital española más barata

Respecto a las provincias andaluzas, Málaga (2,71%) arrojó el tercer repunte mensual más importante del país. Por su parte, Almería (-2,93%) ocupó el primer lugar en la lista de descensos nacionales. De un año a otro, Huelva (15,70%) registró la tercera mayor subida de España, y Almería (-6,50%) fue la que más cayó de la región. Con 4,45 euros por metro cuadrado en agosto de 2022, Córdoba fue la undécima provincia más asequible de España. Por su parte, Málaga, con 9,49 euros de mensualidad media, fue la séptima más cara a nivel nacional.



En cuanto a las capitales andaluzas, Málaga (2,55%) fue la quinta capital española que más creció frente a julio. Sevilla (-0,46%) arrojó la octava caída más intensa de España. Interanualmente, todas las capitales andaluzas se revalorizaron. Cádiz (16,77%) fue la capital que más se incrementó del país. En el apartado de rentas medias, Jaén (6,53 €/m²) fue la séptima más asequible para los inquilinos a nivel nacional. En el otro extremo, Málaga (11,23 €/m²) marcó la séptima renta media mensual más alta de todo el país. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

