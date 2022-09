Almería El periodista almeriense Manuel Moreno se une a “Futura” en Cuatro lunes 12 de septiembre de 2022 , 10:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Manuel Moreno es uno de los principales expertos en Redes Sociales, director de TreceBits.com, el primer portal sobre Internet y Tecnología en castellano. Cuenta con 4 libros publicados, con 23 ediciones y más de 40.000 ejemplares vendidos. El almeriense Manuel Moreno, uno de los periodistas españoles más influyentes en Internet y experto en Redes Sociales y Tecnología, regresa mañana a la gran pantalla en el estreno de la segunda temporada del programa “Futura”, que se emitirá en el ‘prime time’ de Cuatro cada martes a las 22.45 horas. Presentado y dirigido por la periodista Carmen Porter, “Futura” aborda de forma didáctica y entretenida la actualidad de las Nuevas Tecnologías, la Ciencia y la Innovación. En el programa, Manuel Moreno colaborará semanalmente con la sección “Apps Futura”, donde acompañado de Laura Cuesta y Clara Ávila, recomendarán y analizarán las aplicaciones móviles más punteras, aquellas que no deben faltar en el smartphone de ningún espectador, tanto para teléfonos con sistema operativo Android e iOS. Apps para aprender, para viajar, para sacar más partido a las finanzas, para ahorrar, para cuidar de nuestra salud, para mejorar nuestras fotografías… y mucho más tendrán cabida en esta sección en la que Manuel Moreno comentará las aplicaciones más futuristas, aquellas que utilizan tecnologías como la Realidad Aumentada o la Inteligencia Artificial para lograr que cualquier usuario saque más partido de una herramienta tan cotidiana e imprescindible como su teléfono móvil. Todo ello, contado con un lenguaje cotidiano y accesible, para que cualquier persona que sintonice “Futura” en su televisor cada noche de martes, o que lo vea ‘on demand’ a través del portal de Mitele, donde se encontrarán todos los programas, pueda entender fácilmente cómo la tecnología móvil puede hacerle más fácil y ameno su día a día. “Futura” es la segunda aventura televisiva del periodista almeriense, quien ya colaboró en el programa “A punto con La 2” de Televisión Española, donde también protagonizaba una sección sobre el uso de las redes sociales. Moreno, además, colabora puntualmente con otras cadenas de televisión como TVE y Trece TV, así como con otros medios de comunicación como Cadena COPE. Más de 40.000 libros vendidos y 23 ediciones publicadas en España y Latinoamérica Manuel Moreno (Almería, 1978) está considerado uno de los periodistas españoles más influyentes de Internet. Es director del portal web TreceBits.com, que él mismo creó en 2009, hace más de 13 años y que se ha convertido en el principal medio de comunicación en castellano sobre Internet, Redes Sociales y Tecnología. Además, es autor de cuatro libros sobre Social Media y Marketing Digital publicados por editorial Planeta, entre ellos los best seller “El Gran Libro del Community Manager”, que ha alcanzado la 14ª edición y “La Enciclopedia del Community Manager”, del que se han vendido 4 ediciones y que ha sido publicado fuera de España en países como Argentina, México y Colombia. Ambos son dos manuales didácticos, que recogen las principales técnicas y herramientas para sacarle partido a las redes sociales en la empresa. A ellos se suman otros dos libros como son “Yo también la lie parda en Internet” y “Cómo triunfar en las redes sociales”, también publicados por editorial Planeta. Todos los libros han sido presentados por Manuel Moreno en Almería. El autor ha vendido más de 40.000 ejemplares en más de 23 ediciones por todo el mundo. Además, Moreno imparte clases en varias universidades españolas (Universidad Complutense de Madrid y Universidad Loyola de Andalucía) y latinoamericanas (Centro de Excelencia Sergio Arboleda, en Colombia), así como charlas y conferencias a nivel internacional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, inició su carrera profesional en el desaparecido periódico “La Crónica de Almería” y en el diario “El Mundo”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

