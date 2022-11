Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Almería es la provincia española que menos exporta a EEUU martes 15 de noviembre de 2022 , 13:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta refuerza la posición de los alimentos y bebidas andaluces en EEUU, donde registran un récord de exportaciones de 681 millones en 2022 La Junta de Andalucía ha organizado un encuentro comercial en el que se han llevado a cabo un centenar de reuniones B2B entre ocho empresas andaluzas y potenciales compradores de EEUU para reforzar la industria agroalimentaria andaluza en el mercado norteamericano. El foro se ha celebrado durante la feria PLMA Food que ha tenido lugar, del 13 al 15 de noviembre, en el Centro de Convenciones y Conferencias Donald E. Stephens de Chicago. De esta forma, TRADE, a través de Extenda, persigue impulsar aún más la presencia de la industria agroalimentaria de la región en el país, su primer mercado no comunitario, donde en los primeros 8 meses de 2022 se ha registrado un récord histórico de exportaciones de alimentos y bebidas, con 681 millones de euros, un 32% más que el año anterior. La feria, organizada desde hace más de 40 años por la Private Label Manufacturers Association (PLMA), asociación privada de fabricantes de la gran distribución, es única en marca del distribuidor y la más importante en Estados Unidos para empresas que quieren abordar este mercado. Esta edición ha contado con la presencia de más de 5.000 compradores y vendedores profesionales. Además, han participado retailers y mayoristas de todo tipo (supermercados, intermediarios, grandes almacenes, cadenas de drugstore, mercado masivo, tiendas por departamentos, ultramarinos y proveedores de las fuerzas armadas). En la feria estadounidense más de 1.400 empresas de 65 países han expuesto su catálogo de productos, incluidos 25 pabellones internacionales. Las empresas andaluzas participantes en el encuentro internacional provenían de Granada (IFFCO Iberia, Orta Molina y Tostaderos Sol de Alba), Sevilla (Euroliva y Migasa Aceites), Málaga (Dcoop y Sola de Antequera) y Jaén (Cielo y Tierra Olive). La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Productos de calidad y de la dieta mediterránea Con esta acción, Extenda pone el foco en los principales valores de la Marca Andalucía. En este sentido, se realza la calidad de los productos, destacando que son naturales, saludables y sostenibles, al tiempo que se destaca su versatilidad culinaria, asociando su uso a recetas de la dieta mediterránea y de la cultura de las tapas, que despiertan un gran interés entre los consumidores estadounidenses. Asimismo, con el fin de identificar al consumidor potencial de los productos andaluces, Extenda está utilizando una estrategia de marketing online basada en herramientas de inteligencia de negocio y big data, que analiza cuestiones fundamentales como hábitos de compra, nivel de poder adquisitivo, búsquedas de recetas, afinidad con el estilo de vida mediterráneo o el gusto por la cultura de las tapas, elementos determinantes a la hora de captar a esos clientes amantes de la oferta de los productos andaluces, basada en la máxima calidad y exclusividad. Récord histórico agroalimentario y bebidas Las exportaciones andaluzas del sector agroalimentario y de bebidas a EE.UU. sumaron una cifra histórica de 681 millones de euros en los ocho primeros meses de 2022, un 32% más que en el mismo periodo del año anterior, con un superávit comercial de 597 millones de euros y una tasa de cobertura del 815%, lo que significa que Andalucía exporta nueve veces más productos a Estados Unidos de los que le compra. Con estas cifras, Andalucía lidera las ventas nacionales, con el 35% del total de España, a la que siguen Cataluña, con el 15,4%; Murcia, con el 12,8%; y la Comunidad Valenciana, con el 11%. Estados Unidos es el primer destino no europeo de las ventas agro de Andalucía y séptimo mundial, con el 6,9% del total de las ventas y es el mercado que más crece del Top 10 al que exporta Andalucía. Esto es gracias a las exportadoras agroalimentarias al mercado norteamericano, que alcanzaron la cifra de 465 en los ocho primeros meses de 2022, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al mismo periodo del año anterior. De ellas, casi la mitad (42%), en concreto, 197 firmas, son exportadoras regulares (llevan más de cuatro años exportando a este destino), un 2,1% más que en los primeros ocho meses de 2021, que son las responsables del 83% del total de las ventas. El aceite de oliva, primer producto Andalucía exporta a EE. UU. principalmente aceite de oliva, con la cifra récord de 400 millones de euros y un alza del 41%; seguido de las preparaciones de frutas y hortalizas, con 86 millones de euros, el 12,6% y un aumento del 9,3%; y los pescados y crustáceos, con 25,3 millones de euros, el 3,7% y un aumento del 25,6%. En cuarto lugar se encuentran las preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula y leche, con 21,2 millones, el 3,1%, con un alza del 91%; seguida de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, con 18,8 millones, el 2,8% y una subida del 6,4%; y los cereales, con 11,9 millones, el 1,7% y ascenso del 28,5%. Sevilla líder en EEUU Sevilla lidera las ventas, con 294 millones de euros, el 43% del total y un ascenso del 47% respecto al mismo periodo del año anterior; seguida de Málaga, con 153 millones, el 22,5%, que sube un 56,5% y es la tercera provincia que más crece; y Córdoba, con 124 millones, el 18,2% y un aumento del 3%. En cuarta posición se encuentra Granada, con 45 millones, el 6,7%, que duplica su factura con un alza del 100% y es la provincia que más crece; seguida de Cádiz, con 31 millones, el 4,6% del total y un descenso del 24,1%; Jaén, con 18,7 millones, el 2,7% y una bajada del 27,2%; Huelva, con 8,3 millones, el 1,2%, que crece un 57% y la segunda provincia con una mayor subida; y Almería, con 6,2 millones y un crecimiento del 51%.

