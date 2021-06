Economía Almería es la segunda provincai andaluza que más crece en exportación de aceite lunes 28 de junio de 2021 , 09:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Andalucía refuerza su liderazgo mundial de venta de aceite de oliva al incrementar un 22,5% sus exportaciones en el primer cuatrimestre de 2021



Las exportaciones andaluzas de aceite de oliva alcanzaron la cifra de 852 millones de euros en los cuatro primeros meses de 2021, lo que supone un incremento del 22,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera.



El aceite de oliva es el primer producto que exporta Andalucía, y su crecimiento ha ayudado a impulsar las exportaciones andaluzas en el primer cuatrimestre del año. De este modo, Andalucía se mantiene como líder mundial de ventas de aceite de oliva en el primer cuatrimestre de 2021, al concentrar el 75% del total que exporta España, es decir, que comercializa tres de cada cuatro euros de las ventas de aceite de oliva español al mundo.



El sector exterior andaluz en su conjunto experimentó un destacado avance en su recuperación, con un crecimiento interanual de las exportaciones del 9,6% en el primer cuatrimestre de 2021, para situar a Andalucía como segunda comunidad exportadora de España, con 11.025 millones de euros y un superávit de 2.081 millones de euros, que suponen un récord histórico desde que se tienen datos homologados (1995).



Asimismo, cabe destacar que el 63% de las ventas de aceite de oliva andaluz al mundo durante el primer cuatrimestre de 2021 correspondieron a aceite virgen extra (AOVE), lo que evidencia la apuesta de las empresas del sector para lanzar al exterior el producto de la máxima calidad.



El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, valoró que “el aceite de oliva es uno de los principales embajadores de Andalucía en el mundo. Un producto de excelencia, con una posición consolidada en el exterior, que vuelve a tomar impulso en 2021, aportando de forma destacada a la reactivación de las exportaciones andaluzas y recuperando la senda del crecimiento”.



En este sentido, señaló que las cifras que arroja el aceite de oliva “son una prueba más de la fortaleza de la agroindustria andaluza, un sector estratégico para Andalucía, que ha vuelto a registrar cifras récord en este periodo, con unas ventas de 4.766 millones de euros en el primer cuatrimestre del año, gracias a un crecimiento interanual del 4,5%”, ha abundado Bernal.



De este buen comportamiento son responsables las empresas exportadoras de aceite de oliva, que crecieron un 9,8% en este periodo hasta alcanzar las 392. De ellas, dos tercios, en concreto, 257, son exportadoras regulares, es decir, que exportan desde hace más de cuatro años de forma continuada.



Esta cifra supone también un incremento del 6,2% respecto al primer cuatrimestre de 2020, lo que refleja que aquellas empresas que apuestan por la internacionalización, logran el éxito. Estas compañías copan además el 87% del total de las ventas andaluzas del sector.



En el primer cuatrimestre de 2021, siete de las ocho provincias aportan valor al negocio del aceite de oliva, registrando destacados crecimientos, cinco de ellas, por encima de los dos dígitos, respecto al mismo periodo del año anterior.



Lidera las ventas Sevilla, con 376 millones de euros, el 44% del total de las ventas andaluzas, que experimenta una subida del 15,2% respecto al primer cuatrimestre de 2020; le sigue Córdoba, con 226 millones de euros, el 26,6% del total, con un alza del 54%, el tercer mejor crecimiento entre las provincias; y Málaga, con 91 millones, el 10,7%, que crece un 2,6%.



En cuarta posición se encuentra Jaén, con 75 millones, el 8,8% del total, que registra un aumento del 6%; seguida de Granada, con 73 millones, el 8,5% del total, que sube un 27,9% respecto al mismo periodo del año anterior; Huelva, con 6,8 millones, que vende más del doble en este periodo, con un alza del 176%, el mayor crecimiento entre las provincias; Cádiz, con 2,2 millones, única provincia que registra un leve descenso del 4%; y Almería, con 1,8 millones, que sube un 78%, con lo que es la segunda provincia que más crece.





Destinos muy diversificados y en expansión

Andalucía tiene unas ventas muy diversificadas de aceite de oliva, con países de los cinco continentes entre sus diez primeros destinos de exportación. Seis de ellos experimentan importantes crecimientos, por encima del 15%.



El primer mercado internacional del aceite de oliva de Andalucía es Italia, con 222 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2021, el 26,1% del total, que registra un alza del 68% respecto al mismo periodo del año anterior, y es el destino que más crece en este periodo de los diez primeros.



En segundo lugar, se encuentra Estados Unidos, con 151 millones de euros, el 17,7%, que crece un 37%; al que siguen Portugal, con 120 millones, el 14,1%, que sube un 35% en este periodo; y Francia, con 51 millones, el 6% del total. Andalucía demuestra su apuesta por abrirse a nuevos mercados con sus siguientes destinos. Así, quinto es Japón, con 29 millones, el 3,4% del total; al que sigue Australia, con 25,1 millones, el 2,9%; y China, con 23,9 millones, el 2,8%, que crece un 16% en este periodo.



Cierran el Top10 Reino Unido, con 17,7 millones, el 2,1%; Canadá, con 17 millones, que es el tercer mercado que más crece, con un alza del 58%; y México, con 16,3 millones, que es el segundo mercado en crecimiento, con una subida del 67% en este periodo.



Además, registran importantes avances otros mercados como Arabia Saudí (13º destino de las ventas), que sube un 66% y alcanza los 11,6 millones; India (15º), que crece un 46% hasta los 8,7 millones; o Ecuador (25º), que crece un 49% hasta los 3 millones de euros.





Apoyo de Extenda en el mundo

Para seguir creciendo y reforzar la posición de las empresas andaluzas en el exterior, Extenda ha diseñado una nueva estrategia con un enfoque dirigido a mercados. Una estrategia, que apuesta por la transformación digital y uso de big data, combinados con los servicios y el conocimiento experto sobre el terreno que ofrece su Red Exterior, presente en más de 60 países, para facilitar a las empresas andaluzas su desarrollo internacional.



Además, pone a su disposición una amplia programación de acciones de promoción para conocer las oportunidades de negocio en distintos mercados y abrir camino a la oferta andaluza en el mundo. En este sentido, las empresas andaluzas dedicadas al aceite de oliva podrán participar en una de las principales citas internacionales del sector agroalimentario en el mes de octubre, la feria Expo Antad & Alimentaria México 2021, cuya convocatoria está abierta en el portal web de Extenda. También tendrán la oportunidad de participar en otoño en una misión comercial agroalimentaria organizada por Extenda a EEUU, segundo mercado de exportación de este sector. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

