Economía Almería solo supone el 1,1% de las exportaciones andaluzas a EEUU lunes 28 de junio de 2021 , 08:58h





Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, en colaboración con la Consejería de Turismo de España en Miami (Turespaña), ha celebrado una nueva acción para impulsar el consumo de alimentos y bebidas andaluces en Estados Unidos, a través de un evento gastronómico celebrado en Miami con más de medio centenar de periodistas especializados en estilo de vida, gastronomía y viajes. Esta cita ha puesto en valor los productos de la comunidad, su calidad y su valor nutricional para el mercado norteamericano, al que Andalucía exportó productos agroalimentarios por valor de 255 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2021, batiendo así un récord histórico de ventas para el periodo desde que existen registros homologables (1995).



Según los datos de Extenda, entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Andalucía lidera las ventas andaluzas de productos agroalimentarios y bebidas a Estados Unidos y ha registrado un crecimiento del 16,3% en el primer cuatrimestre del año 2021, un alza superior a la media nacional en 5,7 puntos. De este modo, Estados Unidos se ha posicionado, al inicio de 2021, como un mercado preferente para la diversificación de las exportaciones andaluzas de alimentos y bebidas, al mantenerse como primer destino no comunitario y séptimo mundial, pese a las restricciones arancelarias que influyeron en las cifras del pasado año 2020.



Para aprovechar las oportunidades que ofrece este mercado, el pasado 9 de junio se puso en marcha un evento de cocina y experiencias culinarias interactivas en el icónico teatro Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre de Miami, que reunió a 55 periodistas de la región de Florida. Los medios de comunicación que participaron en la acción provienen de diversos canales, desde los más tradicionales, como la televisión, prensa diaria, revistas y radio; hasta los nuevos creadores de opinión como youtubers o instagrammers. A su vez, entre los medios asistentes, Extenda y Turespaña contaron con la presencia de los primeros espadas comunicativos de la región como el Miami Herald, la cadena CNN, Eventos Magazine, Vanidades, Hola TV, Indulge, Diario Las Américas, Agencia EFE, Univision, Telemundo o radio Caracol.



Esta edición del evento denominado `Interactive Culinary Experience´, que cuenta con el apoyo de la Oficina de Extenda en Miami, se caracteriza por su carácter educativo y experiencial, ya que se enseña a los profesionales periodísticos a preparar, con ingredientes andaluces y españoles, platos, tapas, cócteles e incluso a cortar jamón ibérico o catar un aceite de oliva virgen extra (AOVE).



El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, señaló que “Estados Unidos es un país de oportunidades, ya que, a pesar de ser un mercado maduro y complicado, devuelve los esfuerzos que se le dedican”. “La posición de liderazgo que ocupa Andalucía y sus principales productos agroalimentarios en el mercado norteamericano, ya que somos la primera comunidad exportadora de España con el 37% de las ventas, es fundamental a la hora diversificar nuestras exportaciones fuera de Europa”, subrayó.



Igualmente, Arturo Bernal ha destacado la importancia de acciones como esta “en la que administración central y autonómica se complementan para favorecer las exportaciones de los productos andaluces, sobre todo ahora que se han suspendido por cinco años los aranceles extraordinarios que estableció EEUU, una prueba de fuego que han superado con nota nuestras empresas, ya que han demostrado su dinamismo y, sobre todo, su preparación para recuperar el terreno perdido”. “No olvidemos que, en el primer cuatrimestre del año, ya hemos visto crecer el número de empresas exportadoras andaluzas a Estados Unidos, y son ya más de 300”, añadió Bernal.





Interactive Culinary Experience

El `Interactive Culinary Experience´ comenzó con una copa de bienvenida de manzanilla servida por un maestro venenciador y una clase de corte de jamón ibérico. Tras la presentación del acto por parte del consejero de Turismo de España en Miami, Félix de Paz, se ofreció una demostración culinaria a cargo de la reconocida chef sevillana Amelia Gómez, que interpretó recetas andaluzas aplicando un uso intensivo del aceite de oliva virgen extra, el jamón ibérico y otros ingredientes, siempre poniendo en valor la versatilidad de los alimentos de calidad andaluces y españoles. Asimismo, los platos se presentaron con un maridaje de vinos de diferentes denominaciones de Origen de Andalucía.



Tras la clase de cocina se celebró un espectáculo de flamenco, y, posteriormente, los asistentes se trasladaron al restaurante español Bulla Gastrobar, donde se ofreció una degustación de tapas y una amplia selección de vinos españoles. Todas estas actuaciones contaron con el apoyo de algunos importadores de productos andaluces en Estados Unidos. Finalmente, gracias a la colaboración de Air Europa, se sorteó un viaje gastronómico a España.





Empresas andaluzas e importadores

El acto promocional de los alimentos andaluces en Miami contó con la participación de cinco empresas andaluzas: 5 Jotas Osborne (Huelva), La Gitana (Cádiz), Aceites del Sur - La Española (Jaén), Sanchez Romate - Cardenal Mendoza (Cádiz), Inés Rosales (Sevilla), Cervezas Alhambra (Granada), Bodegas Perez Barquero (Córdoba) y Patatas San Nicasio (Córdoba). Asimismo, también colaboraron los siguientes importadores de productos andaluces en el mercado norteamericano: Iberia Foods, Hidalgo Imports, Spain Best Beers, Vinamericas, Shaw Ross e Ines Rosales USA. La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.





Andalucía líder y récord de ventas en EEUU

Según los datos de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, Andalucía ha liderado las ventas andaluzas de productos agroalimentarios y bebidas a Estados Unidos, con un 37% del total nacional, y registrando un crecimiento del 16,3%, en el primer cuatrimestre del año 2021, hasta alcanzar los 255 millones de euros, cifra récord histórico de ventas para el periodo desde que existen registros homologables (1995).



Con estas cifras, Estados Unidos se mantiene como séptimo mercado de destino del agroalimentario y bebidas, y primero no comunitario (UE) de Andalucía, con el 5,3% del total mundial. Asimismo, con una tasa de cobertura del 1.216%, las exportaciones multiplican por doce a las importaciones del sector, y esta cifra arroja una balanza comercial positiva por valor de 234 millones de euros. Igualmente, estas ventas al mercado norteamericano han estado protagonizadas por un total de 303 empresas exportadoras andaluzas, un 4,8% más que las registradas en el primer cuatrimestre de 2020.





Sevilla lidera y Jaén la que más crece

Por provincias, Sevilla lidera las ventas al mercado norteamericano, con 89 millones de euros (35% del total) y un crecimiento del 9,8% con respecto al primer cuatrimestre de 2020; seguida de Córdoba, con 61 millones (24,1 % del total) y un incremento del 30%, el tercer mejor alza de la comunidad; y Málaga, con 57 millones (22,5% del total) y un crecimiento del 24,2%.



En cuarto lugar se sitúa Cádiz, con 16,5 millones (6,5% del total) y una subida del 11,5% con respecto al mismo periodo del año anterior; seguida de Jaén, con 16 millones de euros (6,3% del total) y una mejora del 72%, el mayor crecimiento de todas las provincias. En sexta posición está Granada, con 9,9 millones (3,9% del total) y un decrecimiento del 6,3%; seguida de Almería, con 2,6 millones (1,1% del total) y una bajada 69%; y Huelva, con 1,5 millones (0,6% del total) y un crecimiento del 51%, segundo mejor incremento de la región.





Aceite de oliva en EEUU

El primer producto vendido por Andalucía a Estados Unidos en el primer cuatrimestre de 2021 fue el aceite de oliva, con 151 millones de euros (59% del total) y un crecimiento del 37%; seguido de las conservas hortofrutícolas, con 34 millones de euros (13,5% del total) y una bajada 18,7%; y las otras grasas y aceites, con 29,8 millones de euros (11,7% del total) y un alza del 14,9%.



En cuarto lugar se situaron los pescados y mariscos, con 7,9 millones de euros (3,1% del total) y una mejora del 76% con respecto al mismo periodo de 2020; seguidos de las pastas alimenticias y preparados de cereales, con 5,3 millones de euros (2,1% del total) y una subida del 192% casi del triple; y los vinos, con 4,9 millones de euros (2% del total) y un incremento del 14,2%.

