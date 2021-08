Economía Ampliar Almería es la segunda provincia de Andalucía con más conductoras de camión lunes 09 de agosto de 2021 , 22:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más del 30%, superada solo por Málaga, donde llegan al 35% Pocas mujeres recorren nuestras carreteras al volante de un camión. MAN Truck & Bus Iberia ha constatado, con datos de la DGT, este déficit en el transporte profesional ya que el porcentaje de mujeres residentes en Andalucía con carnet es de solo un 27,1%. Porcentaje bastante por encima de la media española, que cuenta con 22 mujeres por cada 100 conductores de camiones. En total, en Andalucía hay 6.597 mujeres que luchan por tumbar esa estigmatización de que los camiones es solo cosa de hombres y tienen este permiso de conducción, ya sea el C para rígidos o el E para articulados. Pocas, pero las hay, ya que suponen un 11,6% del total de mujeres con algún tipo de carnet mientras que los camioneros, sobre el total de hombres, suponen casi el doble y alcanzan el 21,4%. Por provincias, Málaga, Almería, Granada y Cádiz son los territorios que cuentan con mayor presencia de mujeres con permiso de conducción de vehículos pesados con un 35,1%; 30,2%; 27,3% y 22,9% respectivamente. A ellas le siguen Córdoba con un 18,4% y Huelva con un 17,2%, aunque son Jaén con un 14,7% y Sevilla con un 12,2% las provincias en las que más cae el total de estas licencias. Con el objetivo de revertir esta situación, MAN ha desarrollado un proyecto real y realista cuya primera medida de calado es promover la formación de la mujer como conductora profesional a través de becas. En concreto, se trata de una ayuda económica para sacarse el permiso de conducción para camiones, ya sea el C para rígidos o el E para articulados, y el Certificado de Aptitud Profesional para el transporte. Estas becas cubrirán hasta el 70% de los costes derivados y se podrá acceder a ellas a través del siguiente enlace:https://www.man.eu/es/es/sobre-nosotros/becas-woman/becas-woman.html Más…y mejores conductoras Con WoMAN no solo se busca más licencias entre las mujeres, sino también ayudarlas a ser mejores conductoras una vez que se hagan con ella. Y en un contexto en el que el sector del transporte profesional está creciendo en términos de sostenibilidad, tan importante es la eficiencia del camión como de la conducción. Por ello, MAN también pondrá a disposición de las conductoras una formación específica ProfiDrive que permitirá a las mujeres, una vez obtenido el CAP, desarrollar las habilidades necesarias para sacar el mayor rendimiento de un MAN TGX de última generación en operativa real, optimizando el gasto en combustible y consecuentemente el ahorro de emisiones, sin olvidar la propia seguridad vial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

