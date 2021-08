El Ayuntamiento y la UD Almería ilusionan con un Estadio homologado para competiciones internacionales

lunes 09 de agosto de 2021 , 22:11h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El alcalde de Almería y el director general de la UDA firman el contrato de concesión, que generará para el Ayuntamiento 1,2 millones de euros anuales, cifra que superará los 2 millones el primer año





Con la solemnidad y espectacularidad que se merece esta efeméride se celebró anoche una ilusión colectiva, la modernización del Estadio de los Juegos Mediterráneos, para ser homologado y poder acoger competiciones internacionales. Este sueño se traduce sobre el papel en la firma del contrato de concesión por 25 años del Estadio por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el director general y consejero delegado de la Unión Deportiva Almería, Mohamed El Assy, que se realizó en el interior de este templo del fútbol. Para lograr el objetivo, la UD Almería se compromete a invertir en varias fases 15 millones de euros que transformarán la cara externa de la instalación con el rojo del amor de los aficionados por la ciudad y la UD Almería, y en el interior, con destacadas mejoras en gradas y el propio césped.



Ramón Fernández-Pacheco ha destacado que “la concesión del Estadio es fruto de un concurso público y generará para el Ayuntamiento de Almería 1,2 millones de euros anuales, entre el canon que pagará la UD Almería y lo que la ciudad se ahorra en mantenimiento, suministros y personal”. Una cifra que ascenderá hasta los 2 millones de euros el primer año, ya que “la UD Almería pagará más de 860.000 euros en licencias para las obras. Por tanto, es una actuación que beneficia no sólo al deporte sino al conjunto de la ciudad”.



También ha querido aclarar que “el Anexo del Estadio, donde se encuentra la pista de atletismo, no está incluida en la concesión, el gimnasio se trasladará al Pabellón de El Toyo y el Patronato Municipal de Deportes tendrá su nueva sede en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, que tampoco forma parte de la concesión”.



El alcalde de Almería valora que “este proyecto situará el nombre de Almería entre los más destacados del fútbol europeo, por lo que quiero agradecer la visión de futuro y la generosa implicación con la ciudad que ha demostrado desde el primer momento su presidente, Turki Alalshikh”.



Por su parte, el director general de la UD Almería ha afirmado que “se trata del proyecto más ambicioso desde que nuestro presidente, Turki Alalshikh, adquirió el club, y supondrá un salto de calidad en el plano deportivo y también como instalación para acoger grandes eventos. Por eso, queremos dar las gracias al alcalde y al Ayuntamiento por su esfuerzo y la confianza depositada en nosotros. Estamos comprometidos con la ciudad y queremos que los almerienses se sientan orgullosos de la UD Almería”. A la vez ha anunciado que “en cuanto dispongamos de los permisos, comenzaremos inmediatamente las obras”.







Almería, capital de los eventos deportivos

El primer edil reflexiona que “siempre he dicho que Almería es una ciudad ideal para la celebración de eventos deportivos: por la calidad de las instalaciones deportivas, su moderna red hotelera, su clima, y su oferta gastronómica y cultural. En el marco de las infraestructuras, los estadios se han convertido en polos de atracción de inversiones y turistas, con beneficios que van desde el plano deportivo, al económico, pasando por el social y el turístico. Por tanto, la actuación de la UD Almería en este estadio beneficiará, sin duda alguna, al conjunto de la ciudad”.



Además, añade que “el fútbol es, probablemente, el reflejo más claro de lo que supone el concepto de mercado global y hoy en día una ciudad que aspira a ser importante tiene que contar con un catálogo de servicios e infraestructuras de primer nivel que la permitan competir con el resto de ciudades, y en ese catálogo, el Estadio de Fútbol brilla con luz propia”.



También el plano deportivo, la inversión anunciada supone grandes beneficios. “Con mejores instalaciones para el equipo, y un estadio más cómodo para el público, tiene el claro objetivo de reforzar el sentimiento de pertenencia”.



Ramón Fernández-Pacheco ha dado las gracias “a todo el personal del Ayuntamiento de Almería, desde el PMD y su concejal Juanjo Segura como a las demás áreas que han intervenido en este concurso para la concesión del estadio, por la eficiencia en la tramitación del proceso administrativo y el compromiso mostrado con la ciudad”.



Por último, el alcalde ha lanzado un mensaje de ánimo y confianza a la plantilla y al cuerpo técnico para que “esta temporada culmine en el éxito del ascenso a Primera. Estoy convencido de que a la tercera será la vencida”.