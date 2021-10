Economía Almería es la séptima de Andalucía en exportación a Hispanoamérica martes 05 de octubre de 2021 , 19:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía lidera las exportaciones agroalimentarias a la región, que alcanzan un récord histórico y un crecen al 32%



Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha organizado entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre dos encuentros comerciales digitales, uno de alimentos y bebidas, y otro sobre industria auxiliar de agricultura, con mercado objetivo Hispanoamérica; área geográfica al que se han incrementado un 32% la exportación de alimentos y bebidas andaluces en enero a julio de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior, para situar a Andalucía como la comunidad autónoma líder en ventas a la región, con 190 millones de euros, un récord en ventas nunca alcanzado hasta la fecha.



Los objetivos de sendas misiones virtuales han sido, por un lado, favorecer la penetración de los alimentos y bebidas andaluzas en Perú; y, por otro, introducir los bienes y servicios de la industria auxiliar de la agricultura de Andalucía en Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Para ello, Extenda organizó un total de 39 reuniones comerciales entre firmas andaluzas y agentes peruanos del sector agroalimentario, y otras 90 entrevistas de negocios con potenciales compradores de servicios y productos de la industria auxiliar de la agricultura de los mercados panameño, dominicano y costarricense.



El consejero de delegado de Extenda, Arturo Bernal destacó la buena marcha de las exportaciones agroalimentarias a Hispanoamérica que, “en estos primeros siete meses del año 2021 han alcanzado cifras de récord histórico, un éxito basado en una seria estrategia cimentada en la calidad y la innovación, que ha dado lugar a un liderazgo que nos sitúa como la comunidad más exportadora a una región que empieza a aplicar ya de manera sistemática desarrollos en su industria agroalimentaria para mejorar producciones, de los que las empresas andaluzas son líderes”.



En referencia a la misión de la industria auxiliar de la agricultura, Bernal comentó que “los sectores con más oportunidades en Panamá, Costa Rica y República Dominicana son para los fabricantes andaluces de invernaderos, sistemas de riego, insumos agrícolas y maquinaria agrícola, así como para los centros de innovación agrícola y las consultoras especializadas capaces de transmitir nuestro know how”.



“Por otro lado, el sector agroalimentario andaluz posee en Perú un nicho de mercado, ya que hemos detectado un incremento de la clase media peruana con nuevas pautas de consumo que demanda productos con la calidad y características de los nuestros, hablamos de nuestros excelentes ibéricos, vinos, aceite de oliva o encurtidos”, resaltó Bernal. Finalmente añadió que, “aunque, como todos los países, Perú se ha visto afectado por la pandemia, después de la caída de su economía en un 8% en 2020, se espera una recuperación para 2021 con un crecimiento del 5%”.





Empresas andaluzas en Hispanoamérica

Extenda ha impulsado la presencia de ocho empresas andaluzas del sector agroalimentario en el mercado peruano. Las firmas conectadas online procedían de Almería (Luxeapers), Granada (Tostaderos Sol de Alba y Espadafor), Huelva (Altanza Jabugo), Jaén (Embutidos Carchelejo-Molino de Aguas Blancas), Málaga (Bodegas Quitapenas y Omedoil) y Sevilla (Manzanilla Olive).



Por otra parte, las compañías de la comunidad que Extenda ha impulsado en este encuentro comercial digital para la industria auxiliar de la agricultura en Centroamérica y Caribe provenían en su mayoría de Almería (Sotrafa, Quelagrow Iberica, Biorizon, Inagroup Biotech y Ridder España). También participaron firmas de Cádiz (Hefe), Málaga (Quimsa ITW), Granada (Mafa Vegetal Ecobiology) y Sevilla (Lama Sistemas de Filtrado).



La organización de estas acciones por parte de Extenda serán cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.



Mercados de oportunidad: Perú

Los datos de Extenda indican que la crisis provocada por la Covid-19 está revirtiendo en Perú debido a la implantación de políticas macroeconómicas estabilizadoras, una escasa deuda pública, la promoción del crédito interno y un descenso de la inflación a niveles de países avanzados, por lo que está previsto que la economía del país crezca un 5% en 2021. De este modo, Perú sigue siendo una de las potencias económicas de América Latina gracias un incremento de la inversión pública, el carácter dinámico del ámbito privado y su potencial logístico. Asimismo, desde Extenda se han detectado nichos de mercado en el agroalimentario que incluyen el aceite de oliva, los embutidos ibéricos, aceitunas y otros encurtidos, vinagre, maíz tostado y licores y bebidas no alcohólicas.



República Dominicana: tecnificación agraria

Según los datos de Extenda, en los últimos 25 años, la República Dominicana ha mantenido una rápida expansión antes de la Covid-19; con unas tasas de crecimiento del PIB con un promedió un 6,1%. Asimismo, durante el año 2019, el crecimiento de la economía dominicana fue del 4,8%, el más alto de América Latina y Caribe. Asimismo, por sectores, una de las actividades que más contribuyó a este crecimiento fue la agropecuaria (4,2%).



El sector agrícola es, por tanto, de importancia estratégica para el país, pero aún presenta ineficiencias como un bajo grado de tecnificación. El gobierno dominicano cuenta con un Plan Operativo Anual Agropecuario que busca ejecutar políticas que mitiguen todos los problemas del sector. Por ello, existen bastantes oportunidades para las empresas andaluzas, las cuales pueden aportar sus soluciones, su `know how´, y su experiencia internacional en Hispanoamérica.





Panamá y Costa Rica

Por otro lado, la agricultura panameña representa un 2,1% del PIB, lo que supone más de 1.400 millones de dólares, y ha crecido en los últimos años entre un 4% y un 7,9%. Panamá cuenta con, aproximadamente, un 35% del total de su tierra cultivada. Actualmente, es un país netamente importador incluyendo bienes de equipo y bienes de consumo, lo que implica un nicho de oportunidades para las firmas de la comunidad. En relación a Costa Rica, la agricultura primaria requiere de un uso cada vez mayor de semillas, fertilizantes y productos agroquímicos importados, productos que Andalucía puede ofrecer con solvencia.





Récord de alimentos andaluces en Hispanoamérica

Las exportaciones andaluzas de productos agroalimentarios y bebidas a Hispanoamérica alcanzaron, de enero a julio de 2021, un total de 190 millones de euros, un 32% más que en el mismo periodo del año anterior, para alcanzar los mejores site meses de la historia desde que existen datos homologables (1995). Además, este incremento es 11 puntos mayor que el nacional (21%) para convertir a Andalucía en la comunidad líder en ventas al mercado latinoamericano (25,9%) por encima de Cataluña (25,7%) y C. Valenciana (7,6%).



Actualmente, las empresas exportadoras de alimentos y bebidas de Andalucía a Iberoamérica son 339, un 16,1% más que de enero a julio de 2020, de las que 152 son exportadoras regulares (últimos cuatro años seguidos exportando), cifra que también ha crecido de enero a julio de 2021, un 6,3%.



El primer destino de los alimentos y bebidas andaluzas a Hispanoamérica fue México, con 55 millones de euros (28,8% del total) y un crecimiento del 47% respecto a enero-julio de 2020; seguido de Brasil, con 33 millones (17,4% del total) y una bajada del 6,4%; y Ecuador, con 26,3 millones (13,9% del total) y un incremento del 97%, casi el doble;



En el cuarto puesto se situó Colombia, con 21,9 millones (11,6% del total) y un alza del 12,6%; seguida de



Chile, con 15,8 millones (8,3% del total) y una mejora del 41%; seguida de Perú, con 11,3 millones (6% del total) y una subida del 20,6%; y Panamá, con 6,2 millones (3,3% del total) y un avance del 46,4%. Y en octavo lugar se encuentra Costa Rica, con 4,3 millones (2,3% del total) y un crecimiento del 69%; seguida de Guatemala, con 4,1 millones (2,2% del total) y un incremento del 26,3%; y Argentina, con 4 millones (2,1% del total) y un alza del 132%, más del doble que de enero a julio de 2020, con el mayor incremento del Top10.



Sevilla líder y Cádiz la que más crece

La principal provincia en ventas ha sido Sevilla, con 83 millones de euros (44% del total) y un crecimiento del 39% respecto a enero-julio de 2020; seguida de Granada, con 36 millones de euros (18,9% del total) y un incremento del 19,9%; y Córdoba, con 28,8 millones de euros (15,2% del total) y un alza del 12,1%.



En cuarta posición se situó Cádiz, con 23,5 millones de euros (12,4% del total) y una mejora del 98%, casi el doble, y con el mayo incremento de todas las provincias; seguida de Jaén, con 7,3 millones de euros (3,9% del total) y una subida del 3,8%; Málaga, con 7 millones de euros (3,7% del total) y un crecimiento del 57%, es la segunda con mejor alza respecto a los primeros siete meses de 2020; Almería, con 3,4 millones de euros y una bajada 19,1%; y Huelva, con 875.000€ euros y una caída del 35%.





Aceite de oliva, con casi la mitad de las ventas

El producto líder andaluz con destino a Latinoamérica ha sido el aceite de oliva, con 80 millones de euros (42% del total) y un crecimiento del 41% respecto a enero-julio de 2020; seguido de preparaciones alimenticias diversas, con 27,2 millones (14,4% del total) y un incremento del 13,6%; y pescados y mariscos, con 19,4 millones (10,2% del total) y un alza del 136%, con una subida de más del doble.



En cuarta posición están las conservas hortofrutícolas, con 18,3 millones (9,6% del total) y una mejora del 9,7%; seguidas de las otras grasas y aceites, con 11,1 millones (5,8% del total) y una subida del 29,9%; cereales y productos de la molinería, con 8,5 millones (4,5% del total) y un avance del 902%, multiplicándose por diez las cifras de enero a julio de 2020; e ingredientes y aditivos para la alimentación, con 5 millones (2,7% del total) y un crecimiento del 38%.



