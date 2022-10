Economía Almería es la única capital andaluza en la que bajó la vivienda lunes 03 de octubre de 2022 , 11:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía es la tercera Comunidad que más sube el precio de la vivienda en el tercer trimestre: un 2,31% Según el informe trimestral de precios de venta de pisos.com, la vivienda de segunda mano en Andalucía en septiembre de 2022 tuvo un precio medio de 1.478 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso un ascenso del 2,31% frente al mes de junio de 2022, el tercero más llamativo del país. Interanualmente, se produjo una subida del 7%, la quinta más intensa. Mensualmente, repuntó un 1,04%.



Andalucía fue la octava autonomía más cara, teniendo por delante a Baleares (3.605 €/m²), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en septiembre de 2022 registró un precio medio de 1.962 euros por metro cuadrado, arrojando una subida trimestral del 1,84%. De un año a otro, la subida fue del 6,02%, mientras que el repunte mensual fue del 0,57%.



“La vivienda de segunda mano ha prolongado su comportamiento al alza en el tercer trimestre del año, pero es de esperar que con las recientes subidas de tipos de interés que ha puesto sobre la mesa el Banco Central Europeo, la recta final del año traiga consigo una ligera desaceleración”, comenta Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. El experto indica que “el residencial se ha movido en márgenes de subida contenidos si tomamos como referencia la inflación, sustentado por una demanda muy activa en busca de oportunidades”. Font revela que “la posible llegada de una recesión económica limitará el empuje de un mercado que, ante unas hipotecas más caras y unos compradores más centrados en el ahorro, bajará el ritmo”.



El portavoz del portal inmobiliario insiste en que esta ralentización no se repartirá de forma homogénea por todo el territorio español. “Hemos sido testigos de cómo determinadas capitales han colocado sus precios en niveles previos a la burbuja, mientras que otras todavía guardan una distancia importante”, expone Font. Los desequilibrios de densidad de población entre zonas también serán apreciables cuando la curva de los precios se invierta: “Las ciudades más potentes apenas variarán, mientras que otras sí tendrán recorrido a la baja”, declara el experto.



Trimestralmente, Málaga (3,53%) fue la quinta provincia española que más subió. Por su parte, Jaén (-1,16%) fue la cuarta que más cayó de España. Interanualmente, Málaga (11,17%) fue la tercera provincia española que más creció, mientras que Jaén (-2,74%) fue la cuarta que más retrocedió de España. En cuestión de precios, la provincia andaluza más cara fue Málaga (2.422 €/m²), siendo la séptima en el ranking nacional. Por su parte, Jaén (683 €/m²) fue la segunda más asequible del país. En cuanto a las capitales andaluzas, Málaga (3,58%) fue la sexta en el ranking de repuntes nacionales trimestrales, mientras que Almería (-0,80%) fue la única capital andaluza que se depreció. Frente al pasado año, Almería (8,93%) fue la undécima capital española que más subió. Por su parte, Jaén (-1,77%) fue la cuarta en el ranking nacional de descensos. En el apartado de precios, Cádiz (2.698 €/m²) marcó el octavo precio más alto de España, bastante alejada de Jaén (1.078 €/m²), que fue la más asequible del país.

Respecto a los municipios andaluces, Conil de la Frontera (9,29%), en Cádiz, fue el octavo que más subió de España en el tercer trimestre del año. En ese mismo periodo, Arahal (-8,72%), en Sevilla, fue la segunda localidad española que más se devaluó. Respecto al pasado año, Vélez-Málaga (24,91%), en Málaga, marcó la mayor subida regional. El duodécimo descenso más señalado del país fue el de La Palma del Condado (-19,10%), en Huelva. El cuarto municipio español más barato, con 355 euros por metro cuadrado en septiembre de 2022, fue Peñarroya-Pueblonuevo, en Córdoba. Por su parte, el más caro de la región fue Marbella (4.007 €/m²), en Málaga. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

