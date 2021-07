Economía Ampliar Almería espera una ocupación hotelera en torno al 90% jueves 01 de julio de 2021 , 16:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La pandemia ha hecho más previsor al turista, especialmente nacional, que reserva con mayor antelación sus vacaciones, según ha constatado ASHAL





Las previsiones de ocupación para la temporada alta de verano en Almería alcanzan el 90% de las plazas ofertadas, según ha podido conocer la Asociación de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) a través de los datos facilitados por sus asociados en relación a los establecimientos hoteleros ubicados en zonas costeras o turísticas del interior provincial.



Contrario a lo que sucedía antes de la pandemia, el turista no espera a última hora para realizar reservas y por ello, a día de hoy, los alojamientos ubicados en zonas costeras o turísticas del interior provincial tienen comprometidos en torno a un 90% de sus plazas para el mes de julio y cerca de un 93% para agosto.



Los datos que maneja el sector hotelero apuntan a un crecimiento del turismo nacional si bien tradicionalmente Almería se nutre en este momento del año de más visitantes españoles que procedentes del extranjero.



No obstante estas buenas previsiones, también es de destacar que las cancelaciones están a la orden del dia y que, por lo general, la política de cancelación implica la anulación de la reserva sin coste alguno para el cliente.



En lineas generales, los precios se mantienen en condiciones similares a los de 2020. “Somos moderadamente optimistas porque estamos detectando que según avanza la vacunación y las restricciones se van levantando, la gente está con ganas de salir y hacer turismo aunque sea en territorio nacional. En principio las cifras de reserva nos llevan a pensar que la ocupación será buena si bien también somos conscientes de que hay quien reserva en varios destinos a la vez y toma la decisión en el último momento y se podrían producir variaciones. No obstante, las condiciones de Almería, con un clima que garantiza el sol durante todo el verano, unas playas en condiciones óptimas, un Parque Natural ampliamente reconocido, unos niveles de alerta sanitarios favorables y unos pueblos de interior cada vez con más demanda nos hacen confiar en que éste pueda ser un buen verano para el sector, a pesar de que muchas actividades como festivales de música o ferias han sido suspendidas o pospuestas hasta ver la evolución de la pandemia”, ha señalado el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortun. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

