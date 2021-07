Capital Ayuntamiento y Verdiblanca entregan los diplomas del Programa Formativo de Integración Social y Laboral jueves 01 de julio de 2021 , 15:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se han beneficiado 35 personas desempleadas con diversidad funcional de la ciudad en el desarrollo de tres talleres de 75 horas cada uno de ellos, más 15 horas troncales y otras 60 de prácticas laborales formativas



Es habitual que en el tránsito del fin de la primavera y el inicio del verano se produzcan los tradicionales ‘finales de curso’ que llevan aparejados el acto de ‘graduación’, de entrega de diplomas, de recibir de manera fehaciente el reconocimiento a un desempeño bien realizado en las tareas formativas. Siguiendo ese espíritu, el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca han entregado hoy los diplomas acreditativos al alumnado del Programa Formativo Municipal de Integración Social y Laboral, enmarcado en el I Plan Municipal de Servicios Sociales y en virtud del convenio suscrito entre ambas partes.



El Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’ ha sido el escenario del acto final de este ciclo formativo, presidido por la concejala delegada del Área, Paola Laynez, y el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo. Además de felicitar a todos los presentes con una cálida enhorabuena, Laynez ha asegurado en su intervención que “estos convenios, entendemos desde el Ayuntamiento, son la mejor manera de seguir ayudando a quienes más lo necesitan, además de ayudar a quienes ayudan a los demás, como es el caso de Verdiblanca. A quienes integran esa inmensa red de solidaridad formada por profesionales, técnicos y voluntarios que os dedicáis a echar una mano a otros. Queremos seguir apoyando y comprobar que Almería es una ciudad viva, que tiene un tejido social pujante e importante y que es capaz de ofrecer oportunidades a todos, independientemente de sus capacidades y para ello Verdiblanca sabe que siempre podrá seguir contando con el Ayuntamiento”.



Por su parte, el presidente de Verdiblanca, ha destacado “el gran índice de seguimiento que han tenido los cursos, puesto que prácticamente la totalidad del alumnado los ha considerado provechosos y los ha realizado hasta el final”. Sánchez de Amo ha recordado que “el trabajo es fundamental para la autonomía de las personas. No solo porque un salario siempre garantiza mayores recursos que una ayuda sino porque ayuda a establecer relaciones interpersonales, con los compañeros, con los clientes, con los usuarios. Algo que es fundamental tal y como ha demostrado el daño psicológico que a algunas personas le ha provocado el periodo de aislamiento que vivimos hace un año con el confinamiento más severo”.



Ambas partes, Ayuntamiento y Verdiblanca, trabajan ya para poner en marcha un nuevo convenio que permitirá hacer tres nuevos cursos durante este mismo año 2021, toda vez que el programa ahora concluido ha hecho frente a varios retrasos, precisamente derivados de las exigencias sanitarias.





Más datos del Programa Es habitual que en el tránsito del fin de la primavera y el inicio del verano se produzcan los tradicionales ‘finales de curso’ que llevan aparejados el acto de ‘graduación’, de entrega de diplomas, de recibir de manera fehaciente el reconocimiento a un desempeño bien realizado en las tareas formativas. Siguiendo ese espíritu, el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca han entregado hoy los diplomas acreditativos al alumnado del Programa Formativo Municipal de Integración Social y Laboral, enmarcado en el I Plan Municipal de Servicios Sociales y en virtud del convenio suscrito entre ambas partes.El Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’ ha sido el escenario del acto final de este ciclo formativo, presidido por la concejala delegada del Área, Paola Laynez, y el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo. Además de felicitar a todos los presentes con una cálida enhorabuena, Laynez ha asegurado en su intervención que “estos convenios, entendemos desde el Ayuntamiento, son la mejor manera de seguir ayudando a quienes más lo necesitan, además de ayudar a quienes ayudan a los demás, como es el caso de Verdiblanca. A quienes integran esa inmensa red de solidaridad formada por profesionales, técnicos y voluntarios que os dedicáis a echar una mano a otros. Queremos seguir apoyando y comprobar que Almería es una ciudad viva, que tiene un tejido social pujante e importante y que es capaz de ofrecer oportunidades a todos, independientemente de sus capacidades y para ello Verdiblanca sabe que siempre podrá seguir contando con el Ayuntamiento”.Por su parte, el presidente de Verdiblanca, ha destacado “el gran índice de seguimiento que han tenido los cursos, puesto que prácticamente la totalidad del alumnado los ha considerado provechosos y los ha realizado hasta el final”. Sánchez de Amo ha recordado que “el trabajo es fundamental para la autonomía de las personas. No solo porque un salario siempre garantiza mayores recursos que una ayuda sino porque ayuda a establecer relaciones interpersonales, con los compañeros, con los clientes, con los usuarios. Algo que es fundamental tal y como ha demostrado el daño psicológico que a algunas personas le ha provocado el periodo de aislamiento que vivimos hace un año con el confinamiento más severo”.Ambas partes, Ayuntamiento y Verdiblanca, trabajan ya para poner en marcha un nuevo convenio que permitirá hacer tres nuevos cursos durante este mismo año 2021, toda vez que el programa ahora concluido ha hecho frente a varios retrasos, precisamente derivados de las exigencias sanitarias. Instituciones y entidades, como Diputación Provincial y la Universidad de Almería, han acogido al alumnado de prácticas de limpieza; los supermercados Superplus Cash and Carry en Camino de la Goleta y Supremo en Retamar, para alumnado que ha realizado las prácticas de reponedor, y Sassam Formación y la sede administrativa Verdiblanca han acogido a alumnado de las prácticas nuevas tecnologías.



De la acción formativa teórica se han beneficiado 35 personas desempleadas con diversidad de la ciudad de Almería en el desarrollo de tres talleres de 75 horas cada uno de ellos, en tres especialidades distintas: reponedores en supermercados y superficies comerciales, limpieza (con metodología específica en desinfección de espacios contra el coronavirus) y nuevas tecnologías, herramientas digitales y sus usos. A su vez, desglosados en dos módulos, un taller de capacitación y motivación para el empleo de 15 horas y, finalmente, otras 60 horas teórico-prácticas, todo ello con acciones tutorizadas por personal de Verdiblanca en cada una de estas fases.



Las acciones teórico-formativas se han desarrollado en Sassam Formación, academia integrada por un equipo psicopedagógico de profesionales y docentes especializado en las necesidades formativas que requiere este colectivo para su empleabilidad.



Todos los talleres han sido presenciales y en el caso del de capacitación, impartido en dos turnos, respetando en todo momento el aforo máximo permitido ante la situación de pandemia. Los talleres comenzaron el 19 de abril y han finalizado 24 de junio, sin que haya habido ninguna incidencia sanitaria, una muestra del riguroso cumplimiento de las normas de higiene y seguridad Covid de Verdiblanca, que trasciende a cualquier acción que viene realizando esta entidad.







Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.