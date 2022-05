Almería Ampliar Almería estrena 5 Banderas Azules y suma ya 37 en este verano jueves 12 de mayo de 2022 , 13:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Es la provincia andaluza con mayor incremento de estas distinciones que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor El litoral de Almería bate un récord histórico al sumar este verano un total de 37 banderas azules (35 playas y 2 puertos deportivos). Según ha informado la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), hasta cinco nuevas playas consiguen esta distinción, protagonizando así el mayor crecimiento provincial de la comunidad. En concreto, por primera vez ondeará la bandera azul en las playas de El Carboncillo (Adra), El Corral (Carboneras), playas de Villaricos y Pozo del Esparto (Cuevas del Almanzora) y El Playazo (Vera). El delegado territorial de Turismo de la Junta en Almería, García Egea, que ha visitado este jueves la playa de Las Marinicas, junto al alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo, ha destacado que “estas distinciones suponen un espaldarazo a la calidad de nuestro litoral, al tiempo que contribuye a mejorar nuestra marca como destino turístico de excelencia, seguro, sostenible y accesible, donde nuestras playas son un reclamo de primer nivel”. García Egea ha señalado que la oferta de sol y playa de Almería tendrá esta temporada estival “un papel fundamental” para “la consolidación de la recuperación de la actividad turística en la provincia” después de dos años encadenados de pandemia. “Contamos con una amplia oferta de destinos para los viajeros que opten por este segmento en sus vacaciones de verano”. Por municipios, Adra cuenta con distintivos en las playas de Censo, San Nicolás, Sirena Loca y, como novedad este año, El Carboncillo; Almería capital en las playas de Almería y San Miguel de Cabo de Gata, la playa de Balanegra; en Carboneras con El Ancón, Las Marinicas y El Corral; Balerma, Levante Almerimar, San Miguel y Poniente Almerimar (El Ejido); Marina de la Torre, Venta del Bancal-Ventanicas, Lance Nuevo, El Cantal, Piedra Villazar y El Descargador (Mojácar); Aguamarga y San José (Níjar); Calipso, Mar Rabiosa, Los Nardos y Mar Serena (Pulpí); Aguadulce, La Bajadilla, Las Salinas, Romanillas, Urbanización Playa Serena y Urbanización Roquetas (Roquetas de Mar); Playa de Villaricos y Pozo del Esparto (Cuevas de Almanzora) y El Playazo en Vera. En cuanto a puertos deportivos, Almería contará con dos Banderas Azules en Roquetas de Mar y San José. Las Banderas Azules son un distintivo que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) a playas y puertos, desde hace más de 30 años (1987). Se concede, después de la inspecciones y auditorías anuales de ADEAC, a aquellos municipios que lo solicitan (ya que tiene carácter voluntario) y cumplen con una serie de criterios agrupados en cuatro bloques: Información y Educación Ambiental, Calidad del Agua, Gestión Ambiental y Seguridad y Servicios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

