Almería 6,4 millones de euros para mejorar la seguridad del túnel de Aguadulce en la A-7 jueves 12 de mayo de 2022 , 14:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las obras se financiarán con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con 357 millones para adaptar los túneles a la normativa europea y mejorar la protección de la fauna y de los usuarios vulnerables. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha formalizado el contrato de obras de adecuación y mejora de las condiciones de vialidad y circulación del túnel de Aguadulce (Almería), en la autovía A-7, por 6,4 millones de euros (IVA incluido). La actuación, que busca adecuar la infraestructura a los requisitos recogidos en el Real Decreto 635/2006, se enmarca en las previsiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para mejorar la seguridad y la vialidad de la Red de Carreteras del Estado y se financia con cargo a los fondos NextGenerationEU. En concreto, en el túnel de Aguadulce está previsto implementar una galería auxiliar a ambos lados de túnel para reforzar los sistemas de evacuación, un sistema de drenaje para tóxicos o una red de hidrantes. Asimismo, se mejorará el sistema de ventilación, de iluminación y señalización de seguridad, la megafonía y el circuito de televisión, entre otras actuaciones. Aunque en la actualidad los túneles cuentan con unas condiciones de explotación favorables, es necesario llevar a cabo esta actuación, incluida en el componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para actualizar sus instalaciones. El PRTR cuenta con un presupuesto de 357 millones de euros del fondo NextGenerationEU para adaptar los túneles a la normativa europea y para potenciar la protección de la fauna y los usuarios vulnerables. En concreto, financiará actuaciones en túneles de la RCE centradas en la mejora de las salidas de emergencia, la señalización, el balizamiento, la iluminación, la ventilación, la instalación eléctrica, la protección antincendios, el drenaje, la comunicación o la gestión del tráfico, etc. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

