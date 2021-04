Deportes Almería estrena una tarima flotante para judo jueves 01 de abril de 2021 , 10:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visita la Sala de Tecnificación del CDM Rafael Florido, donde entrena la EDM Alianza Ksv



Almería cuenta con unas modernas instalaciones deportivas municipales para la práctica de los diferentes deportes y el judo lo acaba de comprobar con la nueva tarima flotante instalada en la sala de tecnificación del Centro Deportivo Municipal Rafael Florido. “Es la misma que usan en Japón, la mayor potencia del mundo, para los entrenamientos y sólo la tienen dos salas en España, una de ellas en el CDM Rafael Florido, donde entrena nuestra escuela deportiva municipal Alianza Ksv. Para el PMD supone, a la vez, un orgulloso y un gran avance para la mejora de nuestros judocas”, afirmó en la tarde de ayer el concejal de Deportes, Juanjo Segura, al visitar la instalación.



Se trata de una tarima que se encuentra a 18 centímetros del suelo, que al pisarla da la sensación de que se está flotando y que tiene unas características técnicas que ayudan a amortiguar los golpes en las caídas. El director técnico de Alianza Ksv, León Granda, explica que “con esta tarima nuestros alumnos de diferentes edades tendrán un aterrizaje más suave en las caídas en los entrenamientos, lo que les permitirá un mayor volumen de trabajo, teniendo la comodidad de que el impacto será menor. Sólo hay dos salas como ésta en España, lo que nos ayudará a mejorar, tanto en la base, como luego en las competiciones”.



León Granda agradece “al Patronato Municipal de Deportes el esfuerzo para que podamos reanudar la actividad presencial, con un exigente protocolo de prevención contra el Covid-19. Tenemos 121 niños y no hemos tenido ningún caso de Covid, principalmente porque entrenamos en grupos de 6 judocas, de forma individual y con mascarilla, y en los más mayores, lo hacen en burbujas donde siempre se realiza el contacto con la misma persona, minimizando el riesgo. Estamos muy satisfechos del resultado, como he dicho gracias al esfuerzo conjunto de nuestra escuela, el PMD, los alumnos y sus familias”.



El concejal de Deportes ha presenciado a su vez una exhibición realizada por cuatro alumnos de la EDM Alianza Ksv en la nueva tarima flotante, y ha comprobado el elevado nivel de una escuela municipal que ha reanudado también las competiciones en el ámbito nacional con excelentes resultados.

