Economía Almería exporta 124 millones de euros anuales a África jueves 01 de diciembre de 2022 , 13:46h Solo supone el 5,5% del total andaluz pero ha crecido un 9,5% respecto al año anterior



África es un mercado en expansión para las exportaciones andaluzas, que alcanzaron los 2.251 millones en los primeros nueve meses de 2022, cifra récord para este periodo

La Junta de Andalucía ha organizado un encuentro comercial multisectorial en Angola para impulsar el negocio internacional andaluz en este mercado, a través de medio centenar de reuniones B2B entre firmas industriales andaluzas y un grupo de importadores y distribuidores del país centroafricano. El encuentro comenzó el 28 de noviembre y se prolongará hasta el 2 de diciembre en la capital angoleña, Luanda.

Con esta acción, TRADE, a través de Extenda, persigue impulsar aún más la presencia de empresas andaluza en Angola, uno de los mercados más relevantes del continente africano, donde las exportaciones andaluzas alcanzaron cifras de récord de 2.251 millones de euros en los primeros nueve meses de 2022, un dato que supone un crecimiento del 17,3% respecto al mismo periodo del año anterior. El objetivo principal de la misión ha sido identificar posibles distribuidores o clientes para establecer y consolidar las relaciones comerciales de las empresas andaluzas con intereses en este país, segundo con mayor PIB en la Comunidad de Desarrollo de África Austral. Asimismo, Angola presenta grandes oportunidades de negocio en sectores industriales en los que las firmas de Andalucía tienen una dilatada experiencia como el de la industria auxiliar de la agricultura. Además, Angola, con más de 30 millones de habitantes y siendo el segundo mayor productor de petróleo de África, posee otros grandes recursos naturales como reservas de gas natural, diamantes, minerales, recursos hidráulicos, madereros, agrícolas y pesqueros, es un mercado que ofrece interesantes oportunidades de negocio en distintos sectores para las pymes andaluzas como la industria extractiva, los bienes de consumo, materiales de construcción, industria auxiliar de la agricultura, material eléctrico e infraestructuras civiles. La delegación andaluza participante en este encuentro está formada por la empresa sevillana Irritec, la cordobesa Hiansa Panel y la almeriense Riegos y Tecnología. La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. MERCADO DE OPORTUNIDAD Según los datos de Extenda, Angola cuenta con un peso importante en la economía del continente africano, siendo el segundo país con mayor PIB en la Comunidad de Desarrollo de África Austral y el décimo dentro de la Unión Africana. Es el segundo productor de petróleo de África, con una producción diaria que supera los 1.800.000 barriles. Asimismo, el país sudafricano supone un mercado con un gran margen de crecimiento para las exportaciones andaluzas. Para ello, existen oportunidades de negocio en sectores en los que las firmas de la región tienen una dilatada experiencia y un peso internacional, como la industria agroalimentaria (aceite oliva, conservas vegetales y de pescado, zumos, arroces y pastas), los bienes de consumo (mobiliario, perfumería y cosmética, calzado, etc.), otros productos industriales y bienes de equipo relacionados con grandes proyectos, así como la industria auxiliar de la agricultura. Además, Angola, con una amplia riqueza de materias primas por explotar, supone un mercado de expansión para las firmas andaluzas en áreas como la energía eléctrica, tanto en generación, como en transporte y distribución; agua y saneamiento; tratamiento de los residuos sólidos; hospitales y material sanitario; desarrollos agroindustriales; equipamiento de transporte; equipamiento auxiliar para la industria extractiva (diamantes, extracción de petróleo y refino); productos químicos; maquinaria y materiales de construcción; componentes de automoción y equipos de telecomunicaciones. CÁDIZ, LÍDER EN EXPORTACIONES A ÁFRICA Las exportaciones andaluzas a África sumaron una cifra de récord histórico con ventas por valor de 2.251 millones de euros en los nueve primeros meses de 2022, un dato que supone un crecimiento del 17,3% respecto al mismo periodo del año anterior, de forma que Andalucía se sitúa como la segunda comunidad española exportadora a dicho ámbito geográfico. Andalucía exporta especialmente al continente africano combustibles y aceites minerales, con 976 millones de euros facturados en los primeros nueve meses de 2022, un capítulo que experimenta un ascenso del 34% interanual; seguido de cobre y sus manufacturas, con 304 millones de euros; y cereales, con 120 millones de euros, que multiplica por quince su cifra respecto a los primeros nueve meses del año anterior (+1.420%). Cádiz es la provincia líder de ventas, con 928 millones de euros, el 41% del total y un incremento del 48% con respecto al mismo periodo de 2021; a la que sigue Huelva, con 453 millones, el 20,1%, que experimenta un decrecimiento del 20,2% respecto a 2021; y Sevilla, con 308 millones, el 13,7%, la que más crece en este periodo, con un alza del 70%. En cuarto lugar, se encuentra Córdoba, con 258 millones, el 11,5% del total y un incremento del 3,5%; seguida de Almería, con una factura de 124 millones, el 5,5% y un crecimiento del 9,2%; Jaén, con 72 millones, el 3,2% y una subida del 13,2%; Málaga, con 70 millones, el 3,1% y una bajada del 9,3%; y Granada, con 37 millones, el 1,6% y un descenso del 7,3%. Hasta 6 de los 10 primeros destinos de las exportaciones andaluzas a África experimentan crecimientos en sus compras de productos andaluces. El primer mercado es Marruecos, con 1.530 millones, el 68% del total y un incremento del 32%. Le siguen Egipto, con 144 millones, el 6,4%; y Túnez, con 115 millones, el 5,1% del total, que multiplica por cuatro su dato, con la segunda mayor subida del TOP 10, con un alza del 360%. Su cuarto mercado es Sudáfrica, con 84 millones exportados, el 3,7%; seguido de Senegal, con 79 millones, el 3,5%, que ha triplicado sus dato, con un aumento del 278% con respecto al mismo periodo del año anterior; Argelia, con 58 millones, el 2,6%; y Mali, con 40 millones y el mayor crecimiento registrado en los primeros nueve meses de 2022, del 494%. Por su parte, Angola se encuentra en la décimo séptima posición con 8,8 millones de euros y un incremento del 46%.

