Almería exporta el 13,8% del total andaluz jueves 20 de enero de 2022 , 16:58h Las exportaciones crecen un 53% en noviembre, el doble de España, y sitúan a Andalucía con un récord de 31.371 millones en el acumulado de 2021 Andalucía ha disparado sus exportaciones en noviembre con un crecimiento del 53% interanual, más del doble del registrado por la media de España (+22,6%) y el mayor de las once comunidades más exportadoras, hasta alcanzar los 3.535 millones de euros, el mayor registro logrado en un mes de noviembre desde que existen datos homologables (1995). Impulsadas por este crecimiento histórico de noviembre, las exportaciones andaluzas se han situado en los 31.371 millones en el acumulado del año, cifra también récord para este periodo, que supone una subida del 24,46% respecto a los primeros once meses de 2021, superior también al de la media nacional (+21,21%). Con ello, el sector exterior andaluz acentúa la escalada que está experimentado a lo largo de 2021, acumulando ya nueve meses seguidos de crecimientos interanuales, hasta situarse en 31.371 millones de euros entre enero y noviembre, con los que, además de superar la bajada de las ventas que acusó en 2020 por la pandemia, se sitúa a sólo 367 millones de alcanzar los 31.738 millones que facturó en el global de 2019, su segundo mejor registro histórico. Las importaciones también aumentaron en los primeros once meses del año hasta los 30.007 millones, un 33% más, lo que arroja un superávit de la balanza comercial de Andalucía con el exterior de 1.365 millones, con una tasa de cobertura del 105%. Un saldo positivo sostenido en el tiempo que contrasta con el déficit de España, de 20.836 millones, que presenta una tasa de cobertura del 93%, debido a la diferencia entre unas importaciones de 309.827 millones, que subieron un 23,6%; y unas exportaciones que se situaron en 288.991 millones, un 21,2% más interanual. De este modo, Andalucía se sitúa como la tercera comunidad exportadora de España en este periodo, con el 10,9% del total nacional, y un crecimiento que no sólo supera al de la media nacional (21,21%), sino que también adelanta ampliamente a la zona euro y la Unión Europea (ambos 16,7%) y a los principales países exportadores de la Unión Europea, como Alemania (13,8%), Francia (14,9%) o Italia (18,4%). El avance del sector exterior andaluz entre enero y noviembre beneficia a todo el territorio, pues en este periodo crecen las ventas al exterior de todas las provincias andaluzas. Igualmente, se extiende a los diez primeros mercados exteriores de Andalucía, tanto de Europa como, en mayor medida, de América, Asia y África, lo que impulsa la diversificación geográfica de las exportaciones. De igual forma, a su auge contribuyen ocho de los diez primeros capítulos exportadores de Andalucía, especialmente en los suministradores del ámbito industrial que más se resintieron en 2020, como el cobre, la fundición, los productos químicos o los minerales, además del energético. Paralelamente, el agroalimentario sigue sin tocar techo, creciendo en el grueso de sus principales capítulos, incluido el aceite de oliva, que registra una subida del 16,8% hasta los 2.297 millones. La elevada actividad de la industria y la subida de precios de materias primas y suministros a nivel mundial, se refleja en las ventas del capítulo de otros productos químicos, que vuelve a ser el que más crece de los diez primeros, con más del doble de ventas (+123%) y se sitúa en sexto lugar del ranking, con 1.420 millones en los primeros once meses del año, el 4,5% del total. Igualmente, siguen creciendo las ventas de combustibles y aceites minerales, primer capítulo exportado, que sube un 77% hasta los 4.713 millones y acumula el 15% de la factura total; y los minerales, que suben al quinto puesto con un aumento del 47% hasta los 1.434 millones, el 4,6%. También crecen en este periodo las exportaciones de fundición, hierro y acero, en noveno lugar, con un 37% más interanual, hasta los 1.149 millones (3,7%); y el cobre y sus manufacturas, que, en séptimo lugar, sube un 35%, hasta los 1.394 millones (4,4%). En cambio, bajan las ventas de los aparatos y material eléctrico, décimo capítulo exportado, un 14,8% hasta los 1.121 millones (3,6%). Por su parte, las aeronaves y vehículos espaciales se sitúan en octavo lugar y mantienen casi la misma cifra de ventas que en el periodo análogo de 2020, con un leve descenso del -0,8, hasta los 1.335 millones. Con ello, el sector va recuperando su equilibrio, favorecido por los 357 millones que facturó en noviembre, lo que supone multiplicar sus exportaciones por nueve respecto al mismo mes de 2020 (+839%). En el ámbito agroalimentario, destaca el dinamismo que mantiene en los mercados internacionales el capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, tercer en importancia en el global de las exportaciones, que creció entre enero y noviembre un 20,4% hasta los 2.589 millones (9,1%). De ellos, 2.445 millones corresponden a aceite de oliva, cuyas ventas se elevan un 17,6% interanual, gracias al buen tono de los precios de mercado y a la subida de las exportaciones en sus principales destinos mundiales. También suben las ventas de las frutas, cuarto capítulo exportado, con un 9,1% más interanual hasta los 2.743 millones, el 8,7% del total. Por su parte, las legumbres y hortalizas constituyen el segundo capítulo exportado, con 3.044 millones, el 9,7% y un alza del 1,5%. Crecen los primeros diez mercados, nueve a doble dígito Las exportaciones crecen con vigor no sólo su mercado natural, Europa, donde suben un 21,9%, hasta alcanzar los 21.254 millones, sino más aún en los destinos continentales que aportan diversificación al sector exterior: América, con un 29,5% más exportado, para sumar 3.303 millones; Asia, con un 32% más, hasta los 3.299 millones; y África, con un 25,8% más, para alcanzar los 2.454 millones. En este sentido, las ventas del sector exterior registran importantes crecimientos en sus diez primeros mercados internacionales, nueve de ellos a doble dígito, ganando terreno y diversificación en algunos de los principales destinos mundiales extracomunitarios, como son Estados Unidos, China y Marruecos. De este modo, Estados Unidos se mantiene como el primer mercado no europeo de Andalucía y sexto mundial, con 1.830 millones entre enero y noviembre, el 5,8% del total y un incremento del 25,6% respecto al mismo periodo de 2020. Marruecos es su segundo destino no europeo y octavo mundial, con 1.489 millones, el 4,8% y el tercer mayor crecimiento del Top 10, al subir un 33%. Por su parte, China se posiciona como décimo mercado mundial, con 1.256 millones (4% del total) y un avance del 17,7%. Por lo que respecta al comportamiento del nuevo mercado extracomunitario, Reino Unido, este registra un importante incremento del 15,7%, para situarse como quinto destino de Andalucía, con 2.083 millones de euros, el 6,6% del total. No obstante, el mercado que más crece en los primeros once meses del año es de nuevo Bélgica, que se mantiene en novena posición con 1.290 millones, el 4,1%, y un incremento del 69%; al que le sigue en crecimiento Italia, que se coloca en tercera posición con un 40% más de ventas hasta los 3.115 millones, el 9,9% del total. Como primer destino mundial continúa Francia, con 3.428 millones, el 10,9% y un aumento de las ventas del 20% interanual; mientras que Alemania es segundo con 3.205 millones, el 10,2% y un alza del 1,2% Cuarto es Portugal, con 2.184 millones, el 6,9% e incremento del 19,6%; mientras que Países Bajos es séptimo, con 1.492 millones, el 4,8% y una subida del 27,3%. Todas las provincias crecen, con Huelva y Cádiz a la cabeza Las ocho provincias andaluzas incrementan sus exportaciones entre enero y noviembre, cinco de ellas a doble dígito. Huelva es primera exportadora y la provincia que más incrementa sus ventas entre enero y noviembre, con un 52% más respecto a los primeros once meses de 2020 y una factura de 7.516 millones, el 23,9% del total. La segunda provincia que más eleva sus exportaciones es Córdoba, con un 30% más interanual hasta sumar 2.329 millones, el 7,4% del total, con lo que se sitúa en quinto lugar; seguida en crecimiento por Cádiz, segunda exportadora con 6.286 millones, el 20% y un aumento del 29,7%. La cuarta provincia en crecimiento es Sevilla, con un incremento del 14,9% hasta los 6.216 millones, con lo que se coloca como tercera exportadora. La quinta que más crece es Almería, cuarta exportadora, con una subida del 11,9%, hasta los 4.332 millones, el 13,8% del total. En Málaga, sexta exportadora, las ventas suben un 8,2%, hasta los 2.285 millones, el 7,3%; seguida de Granada, con 1.301 millones, el 4,2% y un aumento del 8,9%; y Jaén, con 1.107 millones, el 3,5% y un crecimiento del 6,7%.

